Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE Pinto: emergenza confermata

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso ha parlato delle possibilità di prendere un nuovo calciatore a gennaio

Il calciomercato è sempre uno degli argomenti centrali nei discorsi della Roma che sta guardando con interesse a gennaio per migliorare la rosa. Il primo acquisto verrà fatto di sicuro in difesa dove mancano gli interpreti e a gennaio saranno ancora di meno. Chris Smalling, infatti, ancora non da segnali di rientro dopo l’infiammazione del tendine del flessore che lo sta tenendo fuori dall’inizio di settembre.

FOTO PINTO

Masrash Kumbulla sta recuperando dall’infortunio al ginocchio rimediato a maggio scorso e nelle scorse settimane è tornato ad allenarsi in gruppo. Per il suo rientro ci sarà da aspettare almeno un altro mese, ma questo non migliora la situazione perché a gennaio Ndicka sarà indisponibile per circa un mese. Il centrale ivoriano, infatti, partirà per la Coppa d’Africa che va in scena da metà mese fino a metà febbraio e avrà poi bisogno di riposare.

Tutte queste situazioni contribuiscono a creare una situazione negativa per la Roma che deve correre ai ripari grazie al calciomercato invernale. A gennaio Pinto dovrà cercare di aggiungere almeno un difensore centrale in rosa per migliorare l’emergenza e permettere a Mourinho di gestire al meglio la situazione.

Calciomercato Roma, Pinto: “Siamo corti in difesa”

Il tecnico