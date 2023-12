Indagine contro Mourinho, nuova stangata: lunga squalifica

Hanno fatto rumore le parole di José Mourinho alla vigilia di Sassuolo-Roma. Il tecnico giallorosso ha puntato il dito contro la designazione arbitrale della sfida al Mapei stadium.

Muro contro muro tra José Mourinho e la classe arbitrale italiana. Nella giornata di ieri è scoppiato un nuovo caso che coinvolge il tecnico della Roma, alla vigilia della trasferta in casa del Sassuolo. L’allenatore portoghese ha deciso di parlare in conferenza stampa a poche ore dalla sfida del Mapei stadium, sottolineando l’importanza della partita e le avversità in arrivo per la squadra giallorossa. Oltre a parlare di Domenico Berardi, tra i giocatori più pericolosi nella squadra emiliana, il portoghese si è scagliato contro la designazione arbitrale decisa dall’AIA. A stretto giro di posta è scattata l’ennesima indagine nei confronti dello Special One, che ora rischia un nuovo stop in caso di lunga squalifica.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma, José Mourinho è stato un fiume in piena. Il tecnico portoghese, che di solito dopo l’impegno infrasettimanale sceglie di non parlare in conferenza stampa, ha lanciato diverse frecciate nell’appuntamento con i cronisti a Trigoria. L’allenatore giallorosso ha criticato senza giri di parole la designazione arbitrale decisa per la trasferta emiliana, sfida importante per i giallorossi per non perdere terreno nella rincorsa al quarto posto. Nel mirino del lusitano anche Domenico Berardi, che nell’ultima sfida tra le due squadre allo stadio Olimpico, conquistò un rigore ( con espulsione di Kumbulla) poi decisivo per la vittoria dei neroverdi.

Indagine FIGC su Mourinho, colloqui con Chiné: in arrivo una nuova squalifica

A stretto giro dopo le parole del tecnico della Roma è scattata l’indagine della Procura federale, con la dura presa di posizione da parte del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici. Ora a condurre le indagini è il procuratore Chiné, che nei prossimi giorni potrebbe sentire direttamente José Mourinho sul caso.

José Mourinho è a forte rischio squalifica, secondo quanto scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Le dichiarazioni al vetriolo del tecnico portoghese non sono andate giù ai vertici arbitrali italiani, da tempo nel mirino del tecnico giallorosso. La società rischia un’ammenda, mentre per il tecnico – considerato recidivo- ci sarebbe alle porte una nuova e lunga squalifica.