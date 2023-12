Calciomercato Roma, Azmoun stravolge i piani di Tiago Pinto

Calciomercato Roma, il general manager potrebbe decidere di cedere un attaccante per andare incontro alle richieste di Mourinho

La Roma vince 2-1 contro il Sassuolo e conquista tre punti importanti che gli permettono di agganciare il quarto posto dopo che il Napoli è stato sconfitto dall’Inter. Gli emiliani si erano portati in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete fortunata di Matheus Henrique, che è riuscito a sfruttare un errore difensivo oltre che a un tiro sbagliato di Berardi. L’espulsione di Boloca è stato l’episodio che ha cambiato la gara in favore dei giallorossi.

Il centrocampista è entrato male su Paredes con il piede a martello causando l’On Field Review che ha portato al cartellino rosso. Da quel momento la Roma è entrata in cattedra con Dybala che dopo pochi minuti ha siglato il gol dal dischetto che ha portato la partita sull’1-1. Dopo quell’occasione, Rasmus Kristensen ha coronato la sua grande partita con un tiro da dentro l’area che ha trovato la complicità dei difensori pe rinsaccarsi in porta.

Vittoria importante e grande prestazione di squadra, soprattutto da parte dei giocatori che sono entrati dalla panchina, come l’ex Leeds. Oltre a lui, uno che ha giocato molto bene è Sardar Azmoun, che sta mostrato un buon livello di prestazioni nelle ultime giornate e potrebbe anche rimanere in giallorosso.

Calciomercato Roma, Azmoun può superare Belotti: Pinto potrebbe anche sacrificarlo

L’iraniano mette grande impegno in campo ogni volta che è chiamato in causa e le sue abilità gli permettono di essere più che utile alle manovre della Roma. I dati, infatti, parlano chiaro e dimostrano come il calciatore ogni volta che gioca si inserisce al meglio durante le partite.

Non è un caso che quando entra in campo l’ex Bayer Leverkusen, la Roma trova la rete. In ben cinque partite in Serie A una volta entrato in campo i giallorossi hanno segnato una o più reti. In più, il suo utilizzo ha superato di gran lunga quello di Andrea Belotti, che adesso rischia di essere estromesso dai piani di Mourinho. Nelle ultime cinque partite in campionato, il Gallo ha giocato meno di 20 minuti. Uno scenario che potrebbe portare anche a una possibile cessione a gennaio, con Pinto che lo sacrificherebbe per prendere un esterno in vista della possibile partenza di Spinazzola.