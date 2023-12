Calciomercato Roma, lacrime e futuro stravolto

Calciomercato Roma, ieri sera al Mapei Stadium è arrivata la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nella quattordicesima giornata di Serie A

La Roma ieri sera ha vinto contro il Sassuolo al Mapei Stadium nella quattordicesima giornata di Serie A per 2-1, con Dybala e Kristensen che hanno risposto a Matheus Henrique. Il centrocampista neroverde aveva segnato la prima rete della serata aprendo il vantaggio emiliano sul tiro strozzato di Berardi. La difesa giallorossa è stata piuttosto statica e l’ex Gremio è sbucato sul secondo palo gonfiando la rete.

I tentativi della Roma sono stati diversi, con il secondo tempo che ha visto l’arrembaggio giallorosso. Lukaku e Dybala hanno cercato in più occasioni di sbloccare il risultato e poi l’opportunità è arrivata al 76′ con l’argentino che ha acciuffato il pareggio su calcio i rigore. a propiziarlo è stato Rasmus Kristensen che è entrato in campo nella ripresa per sostituire Karsdorp. L’impatto del danese è stato fondamentale per arrivare alla vittoria.

Oltre alla galoppata sulla fascia che ha portato al penalty, l’ex Leeds ha trovato la rete del 2-1 grazie a un tiro che è stato deviato da un avversario creando una traiettoria impossibile da parare per Consigli. L’esterno ha scritto così il suo nome nella serata giallorossa, emozionandosi a fine partita.

Calciomercato Roma, Kristensen può rimanere

Un riscatto importante per il classe 1997 che negli ultimi mesi è stato molto criticato dai tifosi, che non hanno apprezzato le sue prestazioni. In poche occasioni il ventiseienne si è messo in mostra e stavolta è riuscito a mettersi in mostra facendo ricredere qualcuno con la sua gara.

Proprio come questi, anche Tiago Pinto potrebbe aver guardato con occhio diverso al numero 43 della Roma che a luglio è arrivato in prestito dal Leeds. Come riporta Il Messaggero, questa prestazione potrebbe aprire a uno spiraglio per la sua permanenza nella Capitale, complici anche le prestazioni di Celik che non sono di livello. Possibilità, quindi di rimanere a Trigoria nonostante le critiche delle scorse settimane. Bisognerà vedere ora se Rasmus riuscirà a mantenere questo livello di prestazioni.