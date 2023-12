Nuova penalizzazione: campionato stravolto e assist a Pinto

Penalizzazione in arrivo per il club che si unirebbe agli altri che sono stati sanzionati dalla Federazione in questa stagione

Negli ultimi anni si è assistito a un inasprimento delle regole e delle norme che regolano i vari campionati europei. Le Procure e le Federazioni hanno cominciato a lavorare con molta più serietà e in sinergia per fare luce su alcuni movimenti illeciti che sono venuti alla luce nelle ultime stagioni. Un esempio è la Juventus, che negli ultimi anni è stata nell’occhio del ciclone a causa di diverse indagini.

Quest’anno, a far parlare dei bianconeri ci ha pensato prima Paul Pogba, che è risultato positivo al testosterone rimediando una lunga squalifica dopo un’annata sottotono. Dopo di lui, un altro compagno di reparto ha portato la società sotto i riflettori di tutto il mondo calcistico: Nicolò Fagioli. L’ex centrocampista della Cremonese è finito nel mirino degli inquirenti a causa del calcioscommesse, che lo porterà a tornare in campo solo a fine stagione.

Lunga squalifica per l’ex grigiorosso, che ha deciso di collaborare subito con le autorità per cercare di ottenere uno sconto e non aggravare la sua posizione. Una scelta ben ponderata per il centrocampista, che ha portato al coinvolgimento anche di altri colleghi proprio in Serie A, ma anche in Premier League.

Penalizzazione e niente mercato: il Nottingham Forrest rischia l’embargo

Si tratta di Sandro Tonali, che non potrà scendere in campo con il Newcastle fino all’estate, per cui i bianconeri stanno pensando anche a un possibile sostituto. Proprio in Inghilterra, la Federazione sta inasprendo le penalizzazioni nei confronti dei club come ad esempio l’Everton.

Le Toffees sono nell’occhio del ciclone per non aver rispettato il Fair Play Finanziario e rischiano 10 punti di sanzione, mentre per club come il Manchester City si parla proprio di retrocessione. Un’altra squadra che rischia di ricevere una stangata è il Nottingham Forrest, che potrebbe ricevere il blocco del mercato. Come riporta il Sun, sotto la lente di ingrandimento ci sono dei pagamenti in ritardo agli agenti dei giocatori dopo il calciomercato estivo. Per evitare che queste fatture si accumulino, la FA sta pensando di bloccare le prossime finestre dei trasferimenti del club inglese che ha messo nel mirino diversi calciatori come ad esempio Marcos Leonardo, su cui c’è anche la Roma.