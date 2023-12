Zazzaroni e il discorso di Mourinho: “Sarà costretto a lasciare la Roma”

Mourinho ha fatto discutere ai margini della prestazione con il Sassuolo a causa delle sue parole in conferenza stampa prima e dopo la gara

Nel fine settimana Mourinho ha fatto parlare molto di sé non solo per la bella vittoria contro il Sassuolo, una delle migliori prestazioni dei giallorossi a oggi. Ad aver catturato l’attenzione sono state le parole dello Special One ai margini della partita, sia prima che dopo il match. Alla viglia, infatti, José ha lanciato diverse frecciatine di cui una diretta a Berardi, colpevole di avere un atteggiamento esagerato per cercare di far ammonire gli avversari.

Queste parole non sono piaciute al tecnico del Sassuolo Dionisi che ha risposto direttamente nel post partita, affermando che un allenatore deve parlare solo dei suoi giocatori. Un messaggio diretto al tecnico lusitano che ha cercato di mettere le mani avanti anche per quanto riguarda l’arbitro. Marcenaro, infatti, non aveva secondo l’allenatore di Setubal la stabilità emotiva adatta a una partita importante come questa che ha permesso alla Roma di agganciare il quarto posto.

La direzione di gara è stata piuttosto positiva per il fischietto trentunenne, che non ha avuto sbavature eccessive durante la partita del Mapei Stadium. Durante la gara si è assistito anche a un messaggio diretto di Mourinho a Dionisi, recapitato direttamente dal tecnico alle orecchie del neroverde.

Mourinho e ‘la protesta banca’, Zazzaroni: “Sempre più distante dal sistema italiano”

Il colpo di scena vero e proprio, quello a cui Mourinho ha abituato tutti, c’è stato dopo il triplice fischio. Nella consueta intervista a Dazn nel post partita, José ha parlato in portoghese invece che in italiano, una scelta particolare che ha attirato l’attenzione di molti.

A giustificare l’azione di Mourinho ci ha pensato l’interprete messo a disposizione dalla Roma, che ha tradotto le parole di José che ha sottolineato come il suo italiano non sia così forbito. Per questo, ha deciso di esprimersi nella sua lingua natale in cui è più bravo. A commentare le gesta di Mourinho ci ha pensato Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano ha definito questo gesto una protesta bianca: “Quando sarà costretto a lasciare la Roma, il nostro campionato perderà qualcosa di unico e irripetibile e i tifosi giallorossi si ritroveranno senza il Re – O Rei – dell’appartenenza“.