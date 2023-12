Tormentone Mourinho-Berardi, stoccata Balotelli: “La Roma ha sbagliato”

Non si spengono i commenti e le polemiche intorno a José Mourinho, a due giorni dalla vittoria della Roma in casa del Sassuolo. Nel mirino le dichiarazioni della vigilia del tecnico giallorosso.

La conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma di José Mourinho ha lasciato una lunga coda di polemiche. Il tecnico portoghese ha parlato a sorpresa ai cronisti a Trigoria, quando di norma dopo l’impegno infrasettimanale sceglieva il silenzio, lanciando diverse stoccate contro la designazione arbitrale e l’attaccante neroverde, Domenico Berardi. Nel mirino dello Special One, che in seguito alla partita del Mapei stadium, ha parlato in lingua portoghese per evitare di essere frainteso. Sul tema è intervenuto anche Mario Balotelli, vecchia conoscenza di Mourinho ai tempi dell’Inter ed oggi attaccante dell’Adana Demirspor in Turchia.

Le parole di José Mourinho hanno acceso il pre ed il post partita di Sassuolo-Roma. La squadra giallorossa ha ritrovato la vittoria in trasferta, conquistando in rimonta i tre punti che sono valsi l’aggancio alla zona Champions League. Alla vigilia della gara il tecnico lusitano ha deciso di intervenire in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi dalla designazione arbitrale e dagli atteggiamenti dell’attaccante avversario, Domenico Berardi. Parole che da un lato hanno fatto scattare l’indagine della procura FIGC sulle dichiarazioni verso l’arbitro Mercenaro, ma non è sfuggita anche la frecciata rivolta al numero 10 della squadra emiliana.

Scintille Mourinho-Berardi, il verdetto di Balotelli dopo Sassuolo-Roma

A parlare dell’annuncio di Mourinho e non solo è stato Mario Balotelli, intervenuto in diretta su Tv Play. L’attaccante che ha avuto lo Special One in panchina ai tempi dell’Inter, ha bacchettato il suo ex tecnico e la panchina giallorossa. Sul portoghese “Mourinho? Ne dice tante, è simpatico e serio. È nel suo stile.”

Balotelli esce allo scoperto sul numero 10 del Sassuolo: Berardi è un ragazzo bravo ed educato, poi se compie una furbizia in campo non può cambiare il giudizio sulla persona. Per me Berardi è un ragazzo che rispetta le regolare.” Infine l’attaccante che ora milita in Turchia ha criticato, con riserve, la panchina della Roma: “La Roma ha sbagliato a non restituire il pallone, anche se non ho visto la situazione di gioco.”