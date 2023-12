Un altro campione del mondo per la Roma: lo paga Abraham

Calciomercato Roma, spunta una nuova pista per l’attacco giallorosso del futuro. All’orizzonte c’è un altro campione del mondo che può essere finanziato dalla cessione di Abraham.

Tammy Abraham sta lentamente tornando a testare il campo, fissando il pieno recupero il prossimo anno. Il numero 9 della Roma è ai box dal termine della scorsa stagione, ad inizio giugno. Il terribile infortunio al ginocchio, arrivato nell’ultima gara della stagione passata, ha stravolto i piani del calciomercato in casa giallorossa. La lunga caccia al sostituto del centravanti è stata risolta con l’ingaggio a sorpresa di Romelu Lukaku, che sta facendo benissimo con la maglia della Roma. In vista delle prossime sessioni di mercato non è escluso l’addio al numero nove, che in diverse occasioni ha aperto al ritorno in Premier League.

Mentre nell’attacco giallorosso sta trovando sempre più spazio Sardar Azmoun, con Dybala e Lukaku imprescinbili per lo Special One, il futuro di Tammy Abraham può essere lontano dalla Roma. E dalla Spagna, in caso di cessione dell’ex Chelsea, spunta una nuova pista per il settore offensivo della squadra giallorossa, che mira direttamente in casa Atletico Madrid. Nella rosa romanista sono già presenti due argentini, laureatisi campioni del mondo in Qatar lo scorso anno. E la colonia Albiceleste, formata da Paredes e Dybala -grandi amici dentro e fuori dal campo- potrebbe aumentare con l’arrivo di un nuovo attaccante pronto a lasciare la corte di Diego Simeone, in cerca di minutaggio.

Calciomercato Roma, dalla Spagna spunta la pista Correa: Abraham finanzia il colpo

Fari puntati sull”argentino Angel Correa, il numero 10 dell’Atletico Madrid potrebbe cercare una nuova squadra in vista della prossima stagione secondo quanto rimbalza dalla Spagna. L’argentino ha fin qui disputato 16 partite, mettendo a segno 3 gol e partendo quasi sempre dalla panchina.

L’attaccante sudamericano sembra finito nei radar della Roma, secondo quanto evidenzia il sito Todofichajes.com, che aggiunge come la valutazione del cartellino di Correa oscilli sui 35 milioni di euro. Secondo la fonte iberica l’operazione potrebbe essere completamente finanziata proprio dall’eventuale addio di Tammy Abraham in vista della prossima stagione.