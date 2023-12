Nuovo difensore per Mourinho: l’infortunio frena Tiago Pinto

Calciomercato Roma, il general manager sta seguendo un obiettivo che potrebbe approdare anche a gennaio

Anno nuovo, rosa nuova. I buoni propositi di Tiago Pinto e José Mourinho per il 2024 sono quelli di portare in squadra nuovi innesti per andare a colmare tutte le lacune individuate durante il corso della stagione. I primi acquisti saranno fatti senza ombra di dubbio in difesa nonostante il rientro di Marash Kumbulla sempre più vicino. L’albanese non gioca una partita dallo scorso 1° maggio, quando ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a operarsi e a stare fuori per quasi 8 mesi.

L’ex Hellas Verona rappresenta una pedina importante per il reparto arretrato dove manca anche Chris Smalling. Il centrale inglese è il vero e proprio assente di questo avvio di stagione, con l’infortunio rimediato il primo settembre che lo sta tenendo fuori da diversi mesi senza che si siano speranze di un rientro a breve. La situazione è sempre in divenire e quando sembra che l’ex Manchester United e Fullham sia pronto a rientrare ecco che il riacutizzarsi del dolore lo ferma ancora.

Il suo rifiuto verso gli antidolorifici, poi, non gli permette di recuperare nel migliore dei modi e per questo motivo non si sa bene quando scenderà di nuovo in campo. Intanto, vista di gennaio Pinto e Mourinho si stanno guardando intorno per individuare i migliori profili che il calciomercato può offrire.

Calciomercato Roma, dubbi su Solet: la tenuta fisica non convince

I nomi sulla lista sono tanti e la maggior parte proviene dalla Premier League. Eric Dier, Trevoh Chalobah e Jakub Kiwior, questi sono i principali obiettivi per il calciomercato invernale anche se gli occhi del general manager della Roma si sono posati anche fuori il Regno Unito.

Nella Bundesliga austriaca c’è Oumar Solet, centrale del Redbull Salisburgo, che potrebbe anche approdare in giallorosso a gennaio. Come riporta Flavio Maria Tassotti, però, la società nutre qualche dubbio sul difensore classe 2003. A non convincere a pieno a Trigoria è la tenuta fisica del calciatore, indisponibile da circa un mese a causa di un nuovo stop. Le sue condizioni saranno valutate anche dai giallorossi che vogliono trovare il prima possibile il prossimo centrale della Roma.