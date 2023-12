Thiago Motta al posto di Mourinho, arriva la risposta UFFICIALE

Motta è stato affiancato spesso alla Roma per prendere il posto dello Special One e proprio il tecnico del Bologna ha parlato del suo futuro

Il futuro di José Mourinho è ancora tutto in divenire e non si sa cosa succederà una volta arrivato a giugno 2024, quando il suo accordo con la Roma finirà. Lo Special One nei mesi scorsi ha mandato diversi messaggi ai Friedkin chiedendo più volte il prolungamento del contratto, ma le sue parole non sono state ascoltate dalla proprietà che ha da sempre un atteggiamento attendista.

Sono tanti i club che si sono affiancati a lui nell’ultimo anno. In principio sono state Brasile e Portogallo, che hanno cercato di prenderlo per fargli guidare le rappresentative nei prossimi impegni internazionali. Dopo di loro si è fatta avanti l’Arabia Saudita che ha messo sul banco l’offerta più alta di sempre per un allenatore di circa 60 milioni l’anno. Una cifra astronomica che però il tecnico di Setubal ha rispedito al mittente con molta eleganza.

Dopo di loro, poi ci hanno provato anche Chelsea e Real Madrid, con questi ultimi che stanno aspettando di conoscere il futuro di Ancelotti. In caso di addio di Mourinho, i nomi per sostituirlo non sono molti e si sta guardando soprattutto a grandi nomi che possano garantire continuità nel progetto.

Motta al posto di Mourinho: “Spero rimanga alla Roma”

Dall’altra parte, la dirigenza potrebbe essere stuzzicata dall’idea di dare spazio a un allenatore emergente che sta esprimendo un bel calcio. Uno di questi è Thiago Motta che con il Bologna si è portato alle calcagna proprio della Roma, che ha solo due punti di vantaggio dai rossoblù.

Proprio sul possibile futuro in giallorosso Calciomercato.it ha interrogato il tecnico ex centrocampista presente al premio Andrea Fortunato. Alla domanda dei giornalisti, Motta ha risposto: “Nutro grande rispetto per Mourinho, ma anche per tuti gli allenatori. La Roma ha un grande allenatore e spero che continui lì per tanto tempo. Roma e lui stanno bene insieme. Io oggi penso al presente che è il Bologna, farò del mio meglio per aiutare il mio club, la mia società e i tifosi ad avere quell’immagine che stiamo avendo fino ad oggi di poter lottare con chiunque“.