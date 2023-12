Addio Roma, pagano la clausola: tiro mancino a Mourinho

Calciomercato Roma, uno dei calciatori che piacciono di più a Mourinho potrebbe veder svanire il suo futuro in giallorosso

La Roma continua a seguire gli sviluppi in tutto il mondo in vista del calciomercato invernale di gennaio. Con l’arrivo del nuovo anno aprirà anche la finestra dei trasferimenti in cui i giallorossi cercheranno di migliorarsi e andare a colmare tutte le lacune individuate da José Mourinho durante la prima parte di stagione. Il reparto che ha più bisogno di nuovi innesti è la difesa, dove mancano gli interpreti giusti.

Già in estate era stato compiuto un errore, con la partenza di Roger Ibanez che non è stata rimpiazzata. L’arrivo di Nicka, infatti, ha solo portato in paro il numero dei centrali disponibili rispetto alla scorsa stagione. L’infortunio di Kumbulla, poi, ha privato lo Special One di una pedina utile allo schieramento anche in ottica dello stop di Chris Smalling, che è fuori da inizio settembre a causa di un’infiammazione ai tendini.

L’inglese non accenna a rientrare e i tempi di recupero si sono allungati già molto rispetto alle prime previsioni. I nomi per il futuro, però, non riguardano solo la difesa, ma anche altre zone di campo come ad esempio l’attacco o le fasce. Le ali dei giallorossi fino ad ora sono iòl vero punto debole della rosa.

Calciomercato Roma, il Brighton paga la clausola di Barco

Da Spinazzola, Karsdorp, Zalewski, Celik e Kristensen sono arrivati pochi cross e pochi gol nonostante il danese abbia centrato la rete della vittoria proprio nel fine settimana. Il loro apporto alla manovra nelle partite giocate fino ad oggi è stato piuttosto negativo, in particolar modo quello della catena sinistra.

Per questo motivo, Pinto e Mourinho stanno monitorando il panorama per individuare un esterno sinistro che faccia al caso loro e per questo hanno messo nel mirino Valentin Barco, talento mancino del Boca Juniors. L’esterno classe 2004, però, non ha attirato solo l’attenzione della Roma, ma anche di altri club come il Brighton di De Zerbi che ha intenzione di fare sul serio. Come riporta ESPN Argentina, il club inglese ha intenzione di pagare la clausola per prendere il giocatore. I giallorossi potrebbero perdere così un obiettivo invernale di calciomercato.