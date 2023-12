Calciomercato Roma, nuovo club dopo la Coppa d’Africa

Calciomercato Roma, il calciatore che piace a Mourinho potrebbe cambiare squadra dopo aver partecipato al torneo che va in scena a gennaio

La Roma continua a guardarsi intorno per individuare i migliori profili che può acquistare in vista della finestra invernale dei trasferimenti. Come da regolamento, a gennaio sarà possibile rinforzare le squadre per affrontare la seconda parte di stagione al meglio delle proprie possibilità. Per questo motivo, tutti i club si stano attivando per andare a risolver quelle situazioni negative che ci sono all’interno delle rispettive rose.

Nella Roma ci sono diverse situazioni che andrebbero risolte e una di queste riguarda la difesa dove Chris Smalling ancora non è tornato. Riuscire a prendere un centrale per sostituire l’inglese in attesa del suo rientro è l’obiettivo principale per la Roma che ha messo nel mirino diversi giocatori, soprattutto in Premier League. Nel Regno Unito ci sono diversi calciatori che vorrebbero tornare a giocare con più continuità e i giallorossi possono offrire questa condizione.

Il tridente arretrato, infatti, non riposa mai se non a causa di infortuni o squalifiche. Avere un reparto così corto è un problema per Mourinho che ha dato mandato a Tiago Pinto per far rientrare l’emergenza. Oltre alla difesa, poi, rinforzare anche le altre aree della rosa può essere molto importante per José.

Calciomercato Roma Newcastle e Manchester United vogliono Guirassy nonostante la Coppa D’Africa

L’attacco è stato nettamente migliorato grazie all’approdo nella Capitale di Romelu Lukaku che ha segnato già 6 gol fino ad oggi in Serie A. Anche se non segna, il suo apporto alla manovra è molto importante perché permette di portare via come minimo un difensore agli avversari, creando spazi per i compagni.

Proprio in questi potrebbe gettarsi Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda che ha segnato un gran numero di gol con il club tedesco. Il livello delle prestazioni e la clausola rescissoria abbordabile, 15 milioni di sterline, hanno fatto sì che Pinto mettesse gli occhi su di lui, ma non solo. Sulle sue tracce ci sono anche Newcastle e Manchester United che secondo Football Insider hanno intenzione di prenderlo a gennaio nonostante la Coppa d’Africa. Questa va in scena da metà mese fino a metà febbraio e porterà anche a un periodo di riposo per i partecipanti. L’indisponibilità dell’attaccante, però, non spaventa i due club che sono pronti a partire all’assalto.