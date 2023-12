Antonio Conte è ancora senza squadra e in Serie A ci sono alcuni club che potrebbero pensare di prenderlo tra cui anche la Roma

Antonio Conte è uno degli allenatori più importanti che ci sono adesso in circolazione, nelle ultime squadre allenate il salentino si è distinto grazie a un gioco veloce e in grado di valorizzare i giocatori rapidi e offensivi. Basti pensare a Giaccherini che sotto la guida dell’ex allenatore del Chelsea era diventato uno dei giocatori di punta dell’Italia all’Europeo del 2016. In quell’occasione, gli Azzurri erano stata eliminata dalla Germania ai quarti dopo aver battuto 2-0 la Spagna.

Il suo futuro è ancora in bilico così come quello di José Mourinho che non sa cosa succederà nei prossimi mesi. Anche se qualcosa in questi giorni si sta muovendo, lo Special One è ancora all’oscuro di cosa hanno deciso i Friedkin visto che il contratto è in scadenza a giugno 2024 e non ci sono stati incontri per prolungarlo. Durante la scorsa stagione i messaggi per Dan da parte del portoghese sono stati diversi, ma il presidente della Roma non si è fatto intimorire e ha continuato con la sua filosofia.

In molti club si sono accostati a José, dal Chelsea al Portogallo, fino alle più probabili Real Madrid e Arabia Saudita. Proprio un’offerta da questi ultimi era stata rispedita al mittente dallo stesso tecnico di Setubal, che ha preferito rimanere alla Roma nonostante la cifra fosse faraonica.

Ritorno Conte alla Juventus, Zampini: “Non ne sono sicuro”

Proprio in ottica di una possibile partenza di Mourinho, sono diversi i nomi di allenatori che sono stati accostati alla Roma. Da Thiago Motta a De Zerbi, fino proprio ad Antonio Conte che potrebbe essere in lizza per prendere il posto del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa.

Sul futuro del salentino si è espresso Massimo Zampini in diretta a “Tutti Convocati“, show sportivo di Radio24. Ai microfoni dell’emittente, Zampini ha affermato: “Non sono così certo che ci sarà il Conte bis, credo che fino a marzo-aprile nessuno ci pensi e che al momento il tema non esista. E, comunque andrà, Allegri resterà nella leggenda“.