Tiago Pinto ha già anticipato tutti: una nuova stella per Mourinho

Calciomercato Roma, corsia preferenziale per Tiago Pinto su un nuovo astro nascente in Turchia. Il dirigente giallorosso ha già bruciato la concorrenza.

La Roma è pronta a tornare in campo allo stadio Olimpico, per affrontare la Fiorentina domenica sera. La sfida contro i viola rappresenta un banco di prova importante per la squadra allenata da José Mourinho, tornata ad occupare il quarto posto in classifica grazie alla vittoria esterna conquistata contro il Sassuolo. Volgendo lo sguardo più avanti, sempre meno settimane separano Tiago Pinto dall’apertura della sessione di calciomercato invernale.

La Roma è tornata ad occupare la zona Champions League in Serie A, grazie alla vittoria in rimonta conquistata in Emilia domenica scorsa. I tre punti strappati in casa del Sassuolo hanno visto i giallorossi agganciare il Napoli al quarto posto. Ora, per difendere la quarta piazza la squadra di Mourinho affronterà l’esame Fiorentina, domenica sera allo stadio Olimpico. Il mese di dicembre, che vedrà anche le sfide infuocate contro Napoli e Juventus, anticipa l’apertura della sessione di calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese può pescare nuovi rinforzi a gennaio, con un accento sul pacchetto arretrato, dove Mourinho ha avuto le scelte contate finora. Ma spunta anche una pista, già ben tracciata dall’ex Benfica, che punta dritto in casa Galatasaray.

Calciomercato Roma, Pinto ha la prelazione sul giovane Akman: decisivo l’addio di Zaniolo

Quasi un anno fa la Roma cedette alla squadra turca Nicolò Zaniolo, con l’addio ufficializzato a febbraio inoltrato grazie al calciomercato ancora aperto in Turchia. Nel momento della firma del fantasista con la squadra di Istanbul, Tiago Pinto si è assicurato un diritto di prelazione su due giovani calciatori del club turco.

Nella fattispecie parliamo di Yusuf Demir ( classe 2003) e Efe Akman ( classe 2006). I riflettori sono accesi sul secondo nome, il giovanissimo centrocampista sta convincendo sempre più nelle giovanili del Galatasaray. Crescita costante per il figlio d’arte, il padre Ayhan Akman ha giocato dal 2001 al 2012 nella squadra giallorossa di Istanbul, ed un percorso da predestinato per il centrocampista. Come sottolinea il sito ‘Transfermarkt.it’, le doti del talento turco continuano ad emergere anche in Youth League.