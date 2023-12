Calciomercato Roma, assalto respinto: doppia fumata nera

Calciomercato Roma, si restringe la rosa dei nomi accostati al casting di Tiago Pinto. Sembra già arrivata una doppia fumata nera in vista del mese di gennaio.

La Roma è reduce dalla preziosa vittoria in trasferta, conquistata in rimonta in casa del Sassuolo, che è valsa l’aggancio al quarto posto in classifica. Nel mese di dicembre i giallorossi scenderanno in campo in altre cinque occasioni, a partire dal posticipo di domenica sera contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. L’ultima sfida dell’anno sarà in casa della Juventus, prima dell’arrivo della finestra di calciomercato invernale per Tiago Pinto in casa giallorossa.

Il ritorno alla vittoria in trasferta per la Roma di Mourinho è valso l’aggancio alla zona Champions League in classifica. La squadra giallorossa ha raggiunto il Napoli alla quarta piazza della Serie A ed ora si gioca tanto nelle prossime gare di campionato. A partire dalla delicata sfida di domenica sera, in casa contro la Fiorentina di Italiano. La squadra viola dista appena un punto da quella giallorossa, e la sfida dell’Olimpico rappresenta un banco di prova importante per entrambi i club. Le prossime settimane poi saranno decisive anche in vista dell’apertura del calciomercato invernale in casa giallorossa, fari puntati in difesa per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, doppio ostacolo in difesa: si accorcia la lista di Tiago Pinto

Nel pacchetto arretrato finora la coperta a disposizione di José Mourinho è stata decisamente troppo corta. Complici i problemi fisici di Chris Smalling, ancora ai box dai primi di settembre ed il lungo infortunio occorso a Marash Kumbulla nella scorsa stagione, le scelte per lo Special One sono state obbligate in difesa.

Ecco perché in previsione del calciomercato invernale, è aperto il casting per il nuovo difensore in casa Roma. Considerata anche la partenza di Evan Ndicka, direzione Coppa d’Africa, trovare rinforzi difensivi appare prioritario per le manovre di Tiago Pinto. Tra i tanti nomi accostati alla lista dei desideri del manager portoghese, secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’, due sembrano allontanarsi definitivamente. Parliamo dell’ex Bologna Theate, per il quale non risultano spiragli di trattativa, e del calciatore del Monza Pablo Marì. Quest’ultimo a gennaio non dovrebbe muoversi, mentre a giugno potrebbe salutare i brianzoli.