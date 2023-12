Calciomercato Roma, rinforzo pronto per gennaio: depennato un nome dalla lista di Tiago Pinto. La richiesta è stata esplicita, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come ormai chiaro da diverso tempo a questa parte, una grande attenzione sarà prossimamente rivolta dagli addetti ai lavori alle possibilità di intervento durante il mercato invernale, quando Tiago Pinto e colleghi dovranno cercare di approfondire importanti scenari per provare ad accontentare le non velleitarie volontà di José Mourinho. Al di là dei tanti altri fattori di discussione che in questa parentesi stanno riguardano il futuro dello stesso allenatore o del dirigente suo connazionale, l’imminenza del mese di gennaio impone riflessioni soprattutto da questo punto di vista.

Questo discorso, poi, acquisisce ulteriore vigore se si tiene presente della grande quantità di difficoltà fin qui incontrate dalla squadra in determinati reparti e sotto determinati punti di vista. Dopo le asperità iniziali, Mourinho ha infatti dato la parvenza di aver trovato una discreta quadratura, senza però per questo riuscire ad ovviare ad una defezione totalmente indipendente dal suo operato e squisitamente legata alle sfortunate condizioni fisiche che hanno lenito le risorse difensiva a disposizione del tecnico.

Calciomercato Roma, Soyuncu si tira indietro: vuole restare a Madrid

Come ammesso dallo stesso José, il recupero di Kumbulla è sempre più vicino, mentre non si registrano grandi novità su quel fronte Smalling che pare essere divenuto un vero e proprio tabù dopo l’inatteso e imprevedibile forfait che lo tiene ormai lontano dal terreno di gioco da più di tre mesi. La Roma, dal proprio canto, si sta muovendo provando a fiutare e cogliere le possibili occasioni di mercato da sfruttare tra qualche settimana.

I nomi più intriganti e suggestivi, oltre che coerenti con le possibilità economiche concesse al club dei Friedkin, provengono dalla Premier League, anche se nelle scorse settimane, tra i vari, pareva poter suggestionare nuovamente una vecchia conoscenza come quella di Soyuncu. L’ex Leicester era stato in passato accostato non poche volte alla stessa Roma, prima di passare all’Atletico Madrid. Le sue prestazioni in Liga non hanno però mai convinto del tutto e lo hanno portato ad essere relegato sempre di più da Simeone rispetto al progetto biancorosso.

Ecco, dunque, che un suo approdo nella Capitale pareva quantomeno poter essere un suggestivo scenario che accontentasse tutte le parti in causa; quanto riferito da Fichejes.net in queste ore va, però, in tutt’altra direzione. Soyuncu, infatti, parrebbe intenzionato a restare ad ogni costo in quel di Madrid, essendo totalmente fiducioso in Simeone e nelle proprie qualità. Il giocatore è convinto di poter risalire ancora le gerarchie e dire la propria con i Colchoneros. Le prossime settimane, ricche di impegni, potrebbero essere il momento giusto per dimostrare di avere ragione.