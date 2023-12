Calciomercato Roma, Mourinho ha convinto Pinto: ecco il primo regalo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ascolta la richiesta di José Mourinho in vista delle prossime settimane. Ecco il primo regalo per lo Special One.

Il mese di gennaio si avvicina e con esso l’apertura della finestra di calciomercato invernale. In vista delle prossime settimane si attendono novità in vista delle manovre di Tiago Pinto, sia sul fronte delle entrate che da quello delle uscite. Intanto José Mourinho sta definendo le gerarchie della squadra giallorossa, con una scelta che vede il dirigente connazionale chiamato a garantirgli il primo regalo per la sessione di calciomercato invernale.

La Roma di José Mourinho tornerà a giocare domani sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria esterna del Mapei stadium, casa del Sassuolo. Tre punti decisivi, arrivati in rimonta, che sono valsi l’aggancio alla zona Champions League. Per difendere la quarta piazza, con il Napoli sconfitto di misura dalla Juventus ieri sera, i giallorossi dovranno superare il banco di prova Fiorentina. La formazione viola dista un solo punto in classifica dalla Roma e la sfida dello stadio Olimpico rappresenta un crocevia importante per la lotta al piazzamento europeo. Nelle ultime uscite dei giallorossi José Mourinho ha mescolato le carte, dando sempre più spazio ad un attaccante arrivato in estate in sordina.

Calciomercato Roma, Azmoun sempre più protagonista: la richiesta di Mourinho a Pinto

Parliamo di Sardar Azmoun, attaccante iraniano arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen ad agosto. L’ex Zenit sta trovando sempre più spazio in campo, con Mourinho che lo sta scegliendo come arma da gara in corso nelle ultime uscite.