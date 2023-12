Dal Brasile alla Roma, doppio annuncio UFFICIALE: Ancelotti dice tutto

Futuro in Nazionale e doppio annuncio UFFICIALE: Ancelotti esce allo scoperto e coinvolge anche Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Parallelamente all’attesa per i possibili sviluppi di mercato delle prossime settimane, in casa Roma si registra una certa consapevolezza circa la necessità di dover provare a lavorare su plurimi aspetti al fine di apparecchiare nel migliore dei modi anche l’organizzazione alla prossima stagione. Per quanto il cammino nell’attuale percorso in Serie A ed Europa League abbia ancora molto da dire e offrire, i giallorossi non possono ignorare tutta una serie di aspetti destinata a finire al centro di discussioni e valutazioni per i Friedkin e i propri adepti.

Particolare riferimenti, da questo punto di vista, vanno condotti soprattutto sulla posizione contrattuale di diversi tesserati, tra cui lo stesso Tiago Pinto. Proprio come Mourinho, il GM è a scadenza alla fine di questa stagione e, sul suo futuro, grava un’incertezza e una curiosità che andranno certamente disambiguate nelle prossime settimane e mesi. Qualche chiarimento è atteso anche sulla stessa posizione di Mourinho, attualmente legato ai giallorossi fino al prossimo 30 giugno ma più che inserito nel contesto capitolino, da un punto di vista calcistico e non solo.

Annuncio sul Brasile e ‘occhiolino’ alla Roma di Mourinho, Ancelotti esce allo scoperto

L’importanza della carriera e del nome dello Special One, come ovvio, lo rendono un profilo più che appetibile. Come noto, sulle sue tracce si sono mosse in questi mesi tante realtà arabe, i cui interessi non hanno, comunque, lenito le voci circa una possibile permanenza in Europa, coinvolgendo anche intrigantissimi scenari. Particolare attenzione è stata rivolta alla questione Real Madrid, dove si segnala la scadenza contrattuale di Carlo Ancelotti.

Da tempo nel mirino del Brasile, un addio dell’ex Napoli ed Everton ai Blancos lascerebbe una vacuità che negli ultimi mesi pareva poter essere colmata, tra le varie opportunità, anche dal ritorno dello Special One. Sulla stessa posizione di Ancelotti, però, gravano in questa fase plurime incertezze, soprattutto in seguito al ‘terremoto’ verificatosi in seno alla Federeazione verdeoro. Proprio sul futuro e sulla possibilità di allenare il Brasile, si è espresso in queste il diretto interessato, nominando esplicitamente lo stesso Mourinho, come si può leggere nelle seguenti dichiarazioni, anticipate dal TV7 e da lui rilasciate al TG1.

“Mi trovo molto bene qui a Madrid, ma per fare un matrimonio bisogna sempre essere in due. Sicuramente l’interesse da parte del Brasile c’è, ma il contratto col Real scade tra 6 mesi. Risulta ancora del tempo per prendere la decisione corretta“. Su Mourinho e la possibilità di allenare un giorno l’Italia: “Io, Allegri e Mourinho siamo la vecchia generazione che battaglia con la nuova, siamo tecnici pratici. Sono contento che Mourinho sia alla Roma perché lo reputo il profilo giusto per quella realtà. Allenare la Nazionale sarebbe bellissimo: un giorno, perché no?“.