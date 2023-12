I gesti di Mou sfuggiti alla TV: dai falli viola al coro della Sud

Roma-Fiorentina, primo tempo ad alta tensione per il tecnico giallorosso. Ecco i gesti di Mou sfuggiti alle telecamere, dal coro della Sud ai falli della squadra viola.

La Roma arriva al primo tempo in vantaggio di una rete sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. José Mourinho si è scatenato sulla panchina giallorossa, in una prima frazione di gioco ricca di episodi. La rete di Romelu Lukaku, propiziata da un delizioso assist di Paulo Dybala, vede la squadra giallorossa in avanti nella gara dello stadio Olimpico. Poco dopo l’attaccante argentino ha dovuto alzare bandiera bianca per l’ennesimo infortunio, con Mou letteralmente scatenato a bordo campo.

Paulo Dybala è stato decisivo ad inizio gara, fornendo un grande assist per la rete di testa di Romelu Lukaku. La sfida contro la Fiorentina è decisiva in casa Roma, che in caso di vittoria conquisterebbe il quarto posto in solitaria in classifica. A certificare il peso specifico importante della partita dello stadio Olimpico è anche lo stato d’animo di José Mourinho, apparso furioso in più di un’occasione in panchina in seguito ai falli della squadra viola. Poco dopo il vantaggio giallorosso, la Curva Sud romanista ha dedicato una nuova dichiarazione d’amore al proprio tecnico in scadenza di contratto. Il settore caldo dell’Olimpico ha srotolato uno striscione che recitava: “Gli occhi inebriati di giallorosso, l’anima pervasa dal romanismo… José Mourinho romanista a vita!”.

La reazione di Mou non si è fatta attendere, che al coro che invocava il suo nome, ha ringraziato la Curva Sud per l’ennesimo attestato d’amore nei suoi confronti.