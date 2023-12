Roma-Fiorentina, infortunio Dybala: cambio immediato

Roma-Fiorentina, si ferma per infortunio Paulo Dybala poco dopo la metà del primo tempo. Cambio immediato per l’attaccante argentino allo stadio Olimpico.

La Roma parte forte allo stadio Olimpico contro la Fiorentina ma arriva una tegola con cui fare i conti per José Mourinho nella prima frazione di gara. Paulo Dybala si ferma per infortunio ed il dolore accusato dall’attaccante argentino obbliga la panchina giallorossa al primo cambio della gara. Al posto della Joya è stato scelto Sardar Azmoun, subito in campo dopo il nuovo stop dell’attaccante argentino.

Scatta un nuovo allarme legato alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha fornito un grande assist al collega di reparto Romelu Lukaku, che ha sbloccato la gara dello stadio Olimpico con un gol di testa. Il numero 21 giallorosso, alla metà della prima frazione di gara, ha però alzato bandiera bianca. L’attaccante della Roma è stato costretto al cambio al venticinquesimo minuto di gioco, al suo posto subito in campo Sardar Azmoun.

