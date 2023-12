Mourinho lascia lo stadio senza parlare: il gesto del club

Roma-Fiorentina termina sull’1-1. Gara ad altissima intensità quella dell’Olimpico, ricca di episodi che hanno generato tante polemiche. A fine gara Mourinho lascia lo stadio senza parlare.

José Mourinho sceglie la via del silenzio dopo il pareggio incandescente dello stadio Olimpico. La Roma resiste nel finale agli attacchi offensivi della Fiorentina, che ha cercato di sfruttare al massimo la doppia superiorità numerica. Tanti gli episodi infouocati in campo, con due infortuni in casa giallorossa in attacco e due cartellini rossi nella ripresa che hanno messo la gara decisamente in salita. A riprova della tensione accumulata dal portoghese in panchina, una vera furia contro i falli della squadra viola, lo stesso Mourinho ha scelto di restare in silenzio dopo la sfida dell’Olimpico.

Niente appuntamento con i microfoni per José Mourinho dopo Roma-Fiorentina. Il tecnico portoghese ha lasciato in fretta lo stadio Olimpico dopo il triplice fischio della sfida interna. La squadra giallorossa difende il quarto posto in Serie A, ora in coabitazione con il sorprendente Bologna di Thiago Motta. Il doppio giallo rifilato a Zalewski, insieme al rosso diretto sventolato in faccia a Lukaku hanno visto i giallorossi chiudere in nove uomini la gara.

Al termine della partita poi José Mourinho non ha voluto parlare ai microfoni dei cronisti presenti, con il club che ha scelto la via del silenzio stampa. Nessun tesserato giallorosso commenterà la sfida terminata in pareggio tra Roma e Fiorentina allo stadio Olimpico.