Roma-Fiorentina, nuovo infortunio: doppia tegola Mou

Roma-Fiorentina, piove sul bagnato per José Mourinho. Nuovo infortunio e tegola ufficiale nel secondo tempo della sfida infuocata dello stadio Olimpico.

Nella prima frazione di gioco, vissuta ad alta intensità dal tecnico della Roma, c’è stato l’ennesimo stop per Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha propiziato con l’assist decisivo la rete di Romelu Lukaku, prima di alzare bandiera bianca allo stadio Olimpico. Nel secondo tempo della sfida c’è stato un nuovo infortunio, non la sola tegola con cui fare i conti per lo Special One.

Al posto di Paulo Dybala, che è stato decisivo ad inizio gara con un bellissimo assist per Lukaku, il tecnico giallorosso ha inserito Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano è stato costretto però anche lui al cambio nella seconda frazione di gioco, dopo aver subito vari contrasti duri da parte della Fiorentina. Il numero 17 della Roma, dopo aver tentato fino all’ultimo di restare in campo, ha alzato bandiera bianca dopo l’ultimo generoso scatto. Al suo posto José Mourinho ha lanciato in campo Stephan El Shaarawy. Nel giro di due minuti poi c’è stata l’espulsione di Zalewski, con la Roma in 10 e la Fiorentina che ha trovato il gol dell’1-1.