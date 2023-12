Roma, triplo infortunio UFFICIALE: ecco le diagnosi

Piove sul bagnato in casa Roma, con un triplo infortunio ufficiale con cui fare i conti. José Mourinho perde anche due calciatori per espulsione, intanto arriva il bollettino medico.

Tante tegole con cui fare i conti per José Mourinho in casa Roma. La squadra giallorossa ha chiuso la sfida interna contro la Fiorentina in nove uomini, a causa delle espulsioni di Nicola Zalewski e Romelu Lukaku. I due calciatori non saranno disponibili per il nuovo scontro diretto in ottica quarto posto, in casa della sorpresa Bologna di Thiago Motta. Oltre ai due squalificati lo Special One deve fare i conti con un triplo infortunio ufficiale dopo Roma-Fiorentina.

Oltre al centravanti belga ed al laterale ex Primavera, durante la sfida tra Roma e Fiorentina hanno alzato bandiera bianca Paulo Dybala prima e Sardar Azmoun poi. L’attaccante iraniano era entrato nella prima frazione di gioco proprio per dare il cambio al numero 21 giallorosso. I due infortuni hanno stravolto completamente le scelte di José Mourinho in panchina, con la squadra giallorossa che in nove uomini è riuscita comunque ad evitare la sconfitta e mantenere il quarto posto.

Quarto posto in condivisione proprio con il Bologna, prossima avversario in campionato per i giallorossi. Ecco le prime diagnosi ufficiali, oltre ai due attaccante problemi anche per Leonardo Spinazzola. Per il laterale umbro si tratta di un fastidio alla coscia destra. Dybala ha invece accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra. Problemi alla coscia destra invece per Azmoun, per cui si teme lesione con stop di 10-15 giorni secondo Angelo Mangiante, più ottimista riguardo Paulo Dybala.