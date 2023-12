Addio Roma a gennaio, sfida in Serie A: c’è anche il Milan

Calciomercato Roma, addio a gennaio e permanenza in Serie A: spunta anche il Milan, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, tanti aspetti andranno esaminati in casa Roma nel corso delle prossime settimane, alla luce delle plurime esigenze palesate dalla squadra e, dunque, dalla necessaria serie di operazioni e valutazioni che attende Tiago Pinto e colleghi già a partire da questa parentesi stagionale.

Parallelamente al proseguimento di un percorso in campionato che dovrà portare Lukaku e colleghi a perseguire l’obiettivo quarto posto, infatti, ai piani alti di Trigoria la finalità resta quella di cercare le giuste occasioni per provare a migliorare la squadra in vista del 2024. Ovviamente, la campagna acquisti di gennaio non sempre riesce a garantire grandi margini di manovra ma, come accaduto già negli anni trascorsi, Pinto e colleghi hanno sempre evidenziato una certa capacità nel cogliere scenari da approfondire e concretizzare nel mese di gennaio.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Belotti: annuncio in diretta

Era già capitato con Maitland Niles o con il saggio Sergio Oliveira due anni fa, senza dimenticare di Llorente la passata stagione; questa volta, come palesato dalle esigenze fin qui emerse, la priorità resta quella di consegnare a Mourinho almeno un volto nuovo in difesa, senza però per questo trascurare discorsi relativi ad altri ruoli e, ancora, abbraccianti anche alcune possibilità di addio già a gennaio.

Particolare attenzione andrà da questo punto di vista rivolta anche alla posizione di Andrea Belotti, nella Capitale da un anno e mezzo ma mai in grado di distinguersi per un apporto significativo. Prima dell’arrivo di Lukaku, il Gallo aveva rappresentato la speranza dei tanti tifosi che si chiedevano chi potesse provare ad ovviare al lungo infortunio di Abraham. La risposta dell’ex Torino all’esordio aveva fatto ben sperare ma, al netto di reti europee e buone prestazioni, non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio tanto desiderato.

Attualmente relegato alle spalle dello stesso Azmoun, si trova in una condizione che, come già raccontatovi in esclusiva negli scorsi giorni, potrebbe portarlo lontano da Roma già a gennaio. Da tale punto di vista, non sfuggano le dichiarazioni di Enrico Camelio a Tv Play, dalle quali emerge anche la possibilità di vedere Belotti al Milan, interessatosi alle sue prestazioni già negli anni clou della sua esperienza in granata.

“Belotti potrebbe andare via già a gennaio: non è contento, senza dare colpe a nessuno ma vuole giocare. Milan e Fiorentina si sono interessate, ovviamente vogliono solo il prestito. Lui è stanco e deluso, Azmoun l’ha superato“.