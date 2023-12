Roma-Fiorentina, il finale di partita è stato infuocato dopo le espulsioni di Lukaku e Zalewski che hanno scaldato gli animi delle squadre

Vista la partita era normale che gli animi fossero incandescenti, soprattutto per il significato che aveva per la Roma. Non ci sono ragioni di rivalità o risentimento verso la Fiorentina, ma riuscire a vincere sarebbe significato quarto posto in solitaria, con soli due punti di distacco dal terzo. Un traguardo importante quello della Champions, che i Friedkin si sono prefissati già due anni e mezzo fa quando è arrivato Mourinho.

La gara si era messa in discesa per la Roma che era partita subito forte grazie alla rete di Romelu Lukaku in avvio di partita. Dopo soli cinque minuti, infatti, l’attaccante belga ha insaccato di testa il cross di Dybala che dalla fascia ha servito bene l’ex attaccante del Chelsea. Una rete importante che ha segnato il ritorno nel tabellino del numero 90, che nelle ultime gare era rimato a secco.

Proprio Romelu si è reso protagonista di un finale di partita indiavolato venendo espulso a pochi minuti dal fischio finale a causa di un intervento scomposto. La sua scivolata su Kouame è stata totalmente in ritardo e per questo motivo Rapuano ha deciso di buttarlo fuori con un rosso diretto, nonostante il metro di giudizio fino a quel momento fosse stato diverso. Per questo, infatti, c’è un po’ di amaro nel finale di partita giallorosso con Mourinho che non ha parlato con la stampa.

Roma-Fiorentina, Ranieri al campione del mondo Paredes: “Sei un miracolato”

Gli ultimi minuti di gara hanno visto diversi battibecchi tra i giocatori in campo e anche tra le panchine, con José e Italiano che sono stati ripresi dalle telecamere su di giri. Uno dei calciatori in campo su di giri era Paredes che ha discusso con Ranieri durante questi confronti non amichevoli.

Nel mentre di uno di questi, le telecamere hanno ripreso il difensore della Fiorentina mentre dava del “miracolato” a Paredes. Il giocatore, che un anno fa alzava al cielo la Coppa del Mondo, è stato criticato dall’ex Salernitana che comunque non è riuscito insieme ai compagni a scardinare la difesa romanista. La Roma si è portata a casa un punto e anche un mare di polemiche nel finale di gara con i giocatori che si sono chiariti in campo dopo il triplice fischio.