Squalifica Lukaku: “Minimo due giornate”

Squalifica Lukaku, la sentenza è arrivata in diretta pochi minuti dopo la fine del match. Ecco quello che è stato detto sulla possibile squalifica del belga

Come sappiamo ieri la Roma ha chiuso in 9 uomini contro la Fiorentina nella gara poi finita 1-1. Doppio giallo a Zalewski e poi rosso diretto per Lukaku. Un intervento che tutti hanno commentato poi come una decisione giusta di Rapuano. Ora, parliamoci chiaro: l’entrata è in ritardo e il cartellino ci può anche stare, ma quello che in generale è sembrato durante il match è il fatto che, in altre circostanze, le decisioni sono state diverse.

Che poi è quello che ha fatto vedere Mourinho nel suo post su Instagram che ha squarciato il silenzio della Roma che durava da ieri sera dopo il match. Lo Special One ha piazzato una foto del fallo di Kayode che nemmeno è stato sanzionato. Insomma, due pesi e due misure, è questo il concetto.

Squalifica Lukaku, le parole di Cesari

Poi è arrivata la “botta”: durante il programma Pressing in onda sulle reti Mediaset, l’ex arbitro Cesari dopo aver analizzato l’intervento di Lukaku ha detto che per il belga ci saranno “minimo due giornate di squalifica“. Cosa che potrebbe succedere, visto che parliamo della Roma, ma che va contro ogni decisione presa per interventi del genere già quest’anno.

L’esempio potrebbe essere quello di Boloca del Sassuolo entrato in ritardo su Paredes che è stato squalifica per un turno. Oppure quello di Baschirotto. E se vogliamo dirla tutta Berardi, un intervento abbastanza simile, lo ha fatto contro Bremer durante Sassuolo-Juventus, e in quel caso nemmeno il rosso c’è stato. Insomma, queste due giornate di squalifica per Lukaku non sappiamo da dove potrebbero venire. Però c’è la Roma di mezzo…