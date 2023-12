Calciomercato Roma, addio Lukaku: “Ha già accettato l’offerta”

Calciomercato Roma, verdetto in diretta e fulmine a ciel sereno Lukaku in ottica futura. Ecco lo scenario che apre all’addio del centravanti belga.

L’impatto di Romelu Lukaku nella Roma di José Mourinho è stato fin qui devastante. Il centravanti belga ha convinto tutti nel giro di poche partite ed il suo score parla chiaro. Finora in 18 presenze tra campionato ed Europa League l’ex Inter ha segnato undici reti, prendendosi il peso dell’attacco giallorosso sulle spalle. In estate il nome del belga è stato al centro della sessione di calciomercato, prima col mancato ritorno in nerazzurro, poi con gli accostamenti alla Juventus di Allegri. Ora spunta un nuovo verdetto che anticipa l’addio tra il bomber belga e la Roma.

Il numero 90 giallorosso è stato protagonista anche nell’ultima partita della Roma, il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. Il centravanti belga ha prima sbloccato la gara di testa, su un delizioso assist di Paulo Dybala, poi a fine gara è stato espulso per l’intervento scomposto su Kouamè. Il Giudice Sportivo ha fermato l’ex Chelsea per un solo turno, quindi Mourinho dovrà fare a meno del proprio terminale offensivo nella trasferta in casa del Bologna. Il bomber giallorosso sarà schierato titolare con molta probabilità in Europa League, nell’ultima sfida del girone allo stadio Olimpico, giovedì pomeriggio. Nel frattempo spunta un clamoroso verdetto sul futuro del calciatore classe ’93.

Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno Lukaku: “Ha accettato la proposta dell’Arabia”

Arriva un annuncio che fa tremare la piazza giallorossa e che vede il belga pronto a sbarcare in Arabia Saudita la prossima stagione. Il cartellino di Lukaku è ancora di proprietà del Chelsea e la speranza in casa Roma è che i due club trovino un’intesa definitiva, dopo il prestito della scorsa estate. Non è di questa opinione il giornalista Fabio Santini, intervenuto in diretta sulla trasmissione Tv Play.

Secondo il giornalista il centravanti belga a fine stagione andrà a giocare in Arabia Saudita. Santini si è così espresso su Lukaku: “Difficile un ritorno di fiamma con la Juve perché ha già detto sì ad una proposta milionaria proveniente dall’Arabia Saudita.” Il cronista spegne le speranze giallorosse: “Ai tifosi della Roma dico che a fine anno una cosa è certa: Romelu se ne andrà.”