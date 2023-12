Infortunio Dybala, UFFICIALE: diagnosi da incubo

Infortunio Paulo Dybala, arriva una nuova tegola in casa giallorossa legata alle condizioni fisiche dell’attaccante argentino. La diagnosi dopo lo stop con la Fiorentina è un vero incubo.

Un nuovo infortunio per Paulo Dybala, in una fase cruciale della stagione per la Roma di José Mourinho. L’attaccante argentino ha alzato bandiera bianca nella sfida interna contro la Fiorentina, dopo aver propiziato la rete del vantaggio di Lukaku. Un assist prezioso per la testa del centravanti belga, prima di fermarsi per l’ennesimo guaio fisico in questa stagione. Oltre al numero 21, nella sfida alla squadra viola, c’è stato anche l’infortunio di Sardar Azmoun, entrato proprio al posto della Joya nell’attacco giallorosso. Ecco le diagnosi, nuova tegola per l’ex Juventus.

José Mourinho senza Joya in vista delle prossime, decisive, gare della Roma. L’attaccante argentino si è fermato nuovamente in stagione, stavolta contro la Fiorentina di Italiano. La diagnosi è più dura del previsto per Paulo Dybala, che salterà le prossime sfide decisive nella corsa al quarto posto in casa Roma. A partire dalla prossima trasferta in casa del Bologna di Thiago Motta, a pari punti al quarto posto con i giallorossi, passando per Napoli e Juventus. Il numero 21 romanista ha subito la lesione al flessore della coscia sinistra. I tempi di recupero stimati dallo staff tecnico giallorosso sono di tre settimane.

Infermeria Roma, diagnosi da incubo per Dybala: c’è lesione al flessore

L’attaccante argentino dunque potrà tornare a disposizione di Mourinho soltanto nel 2024. Il nuovo anno per la squadra giallorossa si aprirà con il debutto in Coppa Italia, contro la Cremonese, prima della sfida all’Atalanta.

Per il compagno di reparto Sardar Azmoun sono invece state escluse lesioni al polpaccio destro, con le sue condizioni che verranno monitorate in vista di Bologna. Stessa situazione per Leonardo Spinazzola, assente dell’ultima ora nella sfida alla Fiorentina. Per il laterale umbro si tratta di un sovraccarico alla coscia destra. Entrambi salteranno la sfida di giovedì contro lo Sheriff Tiraspol e verranno valutatai giorno per giorno dallo staff sanitario. La speranza di Mourinho è di averli entrambi a disposizione per Bologna, dove per squalifica mancheranno Lukaku e Zalewski.