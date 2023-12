L’erede di Lukaku è nella Liga spagnola: sfida a Juve e Inter

Calciomercato Roma, Pinto ha messo nel mirino un giocatore che però piace anche alle altre due squadre della Serie A

Gennaio si avvicina, ormai mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno e al girone di ritorno della Serie A. Alla Roma interessano due mesi in particolare del 2024: giugno e gennaio. Il primo, quando ormai saranno finiti i campionati e ci sarà l’europeo a scaldare ancor di più l’estate, vedrà la fine del contratto di Mourinho, salvo nuovi prolungamenti. In vista di questa data qualcosa sembra muoversi tra i Friedkin e lo Special One.

A gennaio, invece, ci sarà l’apertura del calciomercato invernale in cui la Roma deve lavorare per rinforzare la rosa. Questo compito è tutto nelle mani di Tiago Pinto, che deve portare a Trigoria in primis un difensore centrale in grado di sostituire Chris Smalling. L’inglese è ancora fermo in infermeria, dove è entrato il primo settembre e mai più uscito a causa di un’infiammazione al tendine del flessore della coscia che non sembra guarire presto.

Non è servita a nulla la modifica della terapia conservativa, né tanto meno i messaggi che ha inviato Mourinho in conferenza stampa e nelle uscite pubbliche. Una frecciatina abbastanza importante è stata data dopo la vittoria con l’Udinese, quando lo Special One ha elogiato Mancini per aver giocato dopo aver preso gli antidolorifici.

Calciomercato Roma, obiettivo Dovbyk del Girona: ci sono anche Inter e Milan

Un centrale è quindi fondamentale, così come un attaccante visto che Romelu Lukaku a giugno tornerà al Chelsea a meno di un assalto che possa trattenerlo a Trigoria. Viste le sue prestazioni fino ad ora, però, ci saranno molti club interessati a prenderlo per migliorare l’attacco.

Uno dei giocatori che piace di più per sostituire il belga è Artem Dovbyk. Secondo elgoldigital.com, il giocatore del Girona sta giocando molto bene e ha attirato su di sé gli occhi di Mourinho e di Pinto, ma non solo. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juventus che stanno cercando di capire come sbloccare la trattativa. Il club spagnolo vorrebbe trattenere tutti i suoi giocatori, però, e spera di raggiungere la Champions League che renderebbe più semplice trattenere l’attaccante ucraino.