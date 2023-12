Calciomercato Roma, contatti avviati e sfida a Pinto

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi di calciomercato dei giallorossi è finito nel mirino di altri due club intenzionati a prenderlo

Tra poche settimane finisce quest’anno e arriva il nuovo con gennaio che apre le porte anche sul calciomercato. Con il primo mese apre i battenti la finestra dei trasferimenti invernali con le squadre che si possono rinforzare andando a colmare le lacune individuate durante l’arco della stagione. La Roma ha diversi reparti da riparare, con Mourinho che ha individuato diversi problemi in queste settimane.

Innanzitutto c’è da migliorare la difesa, dove mancano interpreti che facciano stare tranquillo lo Special One. A inizio settembre, infatti, si è fermato Chris Smalling che ha accusato un’infiammazione del tendine del flessore. Questo non sembra migliorare e il dolore non permette all’ex Manchester United, che non ha intenzione di prendere gli antidolorifici, di scendere in campo e aiutare la squadra. Lo stop che sembrava breve, ora è diventato un vero e proprio problema con Mourinho che ha intenzione di prendere un centrale.

Oltre a questo, però, i giallorossi hanno bisogno anche di mettere mano ad altre zone di campo come ad esempio la fascia sinistra. Sia Spinazzola sia Zalewski non stanno rendendo nel migliore dei modi e a gennaio potrebbe arrivare un esterno che possa prendere il loro posto e dare la spinta giusta a Mourinho.

Calciomercato Roma, doppio sondaggio per Piton

Tiago Pinto si è guardato intorno per individuare i migliori esterni sinistri in circolazione che possano fare al caso della Roma. Uno di questi potrebbe essere Lucas Piton, esterno del Vasco da Gama che potrebbe dover salutare il classe 2000 alla prossima finestra di calciomercato.

Come riporta ge.globo.com, il calciatore che era stato chiamato anche in Nazionale italiana grazie al doppio passaporto è finito nel mirino di due club europei che hanno chiesto informazioni. Uno di questi, però, ha fatto anche un passo in avanti decidendo di avviare i contatti tra le parti. Sulle tracce del ventitreenne c’è sempre la Roma che nelle prossime gare potrebbe dover rinunciare a Spinazzola a causa di un problema fisico.