Doppia occasione per l’addio: vuole andare via subito per insoddisfatto del suo rendimento. Ecco quello che potrebbe succedere il prossimo mese

L’occasione, forse doppia, ce l’avrà in questa settimana. A partire da domani contro lo Sheriff in Europa League (forse) e per finire domenica pomeriggio sul campo del Bologna (sicuro). Diciamo che il momento di Belotti, sparito dai radar di Mourinho almeno in campionato, non è così positivo. Aveva iniziato bene, segnando e trascinando, poi più il tempo è passato e meno ha giocato. E questa situazione, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, non gli piace.

Tornando per un attimo al presente domani sera nell’ultimo appuntamento del girone contro lo Sheriff, Mourinho deve decidere chi mandare in campo dall’inizio al fianco di Lukaku, che per via della squalifica in campionato ci sarà dal primo minuto: il Gallo si gioca il posto con El Shaarawy e poi, insieme al Faraone, dovrebbe formare contro la formazione di Thiago Motta la coppia d’attacco titolare. Però qui il discorso è un altro.

Calciomercato Roma, Belotti vuole cambiare aria

Belotti vorrebbe giocare non solo per dimostrare a Mou che si può fidare di lui, ma anche per mandare un segnali a quei club che lo vorrebbero prendere nel prossimo mese di gennaio. Il quotidiano spiega che lui non è contento del rendimento fino ad oggi e che vorrebbe cambiare aria, magari per rilanciarsi, e magari chissà – e questo lo aggiungiamo noi – per riprendersi la maglia della nazionale persa in questi anni in panchina. All’orizzonte, ricordiamo, c’è l’Europeo. Una situazione che avevamo anticipato una settimana fa noi di Asromalive.it.

Insomma, un Belotti scontento che potrebbe decidere anche di salutare e con la Roma che probabilmente ci penserebbe qualora dovesse arrivare un’offerta per il proprio attaccante. Vedremo quello che succederà, intanto in questi giorni lui si caricherà il peso dell’attacco sulle spalle. Che sono larghe, ma che per il momento hanno dovuto fare poco lavoro.