Calciomercato Roma, Mourinho ha annunciato il nuovo acquisto

Calciomercato Roma, l’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa lanciando un messaggio a Pinto in vista di gennaio

La Roma domani scende in campo contro lo Sheriff Tiraspol per l’ultima partita del Girone G di Europa League. A spingere i calciatori giallorossi alle 18.45 ci saranno i tifosi che anche stavolta riempiranno lo Stadio Olimpico e faranno sentire la loro vicinanza ai giocatori e all’allenatore. Proprio nell’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina, proprio la Curva Sud ha dedicato uno striscione al lusitano che ha ringraziato la sua gente in conferenza stampa.

Oggi è andata in scena, infatti, l’incontro tra i giornalisti e lo Special One che ha parlato della gara di domani e anche del suo futuro. Non è ancora chiaro cosa succederà da qui a sei mesi, quando scadrà il contratto che lega José alla Roma, ma intanto qualcosa ha cominciato a muoversi. Le parti, infatti, hanno gettato le basi per un accordo che potrebbe diventare ancora più reale se l’approdo in Champions League si concretizzasse.

Fino ad ora, infatti, Mourinho è riuscito a rialzare le sorti della squadra e a conquistare il quarto posto insieme al Bologna, che è a pari punti. Inizialmente, la squadra giallorossa era nel bel mezzo delle critiche a causa di un avvio di Serie A piuttosto negativo. Poi, però, le vittorie sono arrivate con alcuni che si sono ricreduti.

Calciomercato Roma, Mourinho: “Se arrivasse un difensore centrale sarei felice”

Fino ad ora, lo Special One è arrivato al quarto posto con la rosa mai completamente a disposizione. Il numero di infortuni è stato piuttosto alto in questa stagione, senza contare quegli stop che durano da inizio anno o ancora prima. Due di questi sono quelli di Marash Kumbulla e Chris Smalling.

Il primo si è fermato a maggio ed è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre il secondo è ancora fermo ai box da inizio settembre. Riuscire a prendere un difensore centrale, quindi è fondamentale e ad ammetterlo è lo stesso Mourinho: “Il nostro mercato sarà adatto a quello che possiamo fare. Noi siamo insieme, con i proprietari e Tiago Pinto vogliamo tutti la stessa cosa. Per gennaio io vorrei tre quattro giocatori, anche la proprietà, anche Pinto. Ma abbiamo molta difficoltà nel farlo. Io ti dico, se facciamo un difensore a gennaio io sono felice“. Così José ha detto in conferenza stampa, mandando un messaggio diretto a Pinto che ha già messo nel mirino diversi profili.