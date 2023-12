Calciomercato Roma, plusvalenza immediata e colpaccio bianconero

Calciomercato Roma, il general manager prepara l’assalto all’obiettivo in Serie A ma per prenderlo è necessario cedere un giocatore

La Roma si sta muovendo per preparare al meglio la prossima finestra di calciomercato con Tiago Pinto e José Mourinho che stanno lavorando insieme per definire le prossime mosse. Di sicuro, il primo rinforzo che deve arrivare con l’inizio del 2024 è un difensore centrale che possa risolvere l’emergenza a Trigoria. Marash Kumbulla sta gradualmente tornando a disposizione essendosi allenato insieme al resto del gruppo negli ultimi giorni.

Chi, invece, non sembra destinato a tornare presto è Chris Smalling, assente dal primo settembre dopo la partita con il Milan. Con i rossoneri il centrale non è sembrato in forma e anzi, in molti hanno storto il naso per quella prestazione. Dopo il triplice fischio, l’ex Manchester United è rimasto ai box per un’infiammazione del tendine del flessore che ancora non sembra migliorare. La situazione è diventata cronica e le terapie non stanno dando i frutti sperati.

Oltre a un nuovo centrale che possa far stare tranquillo José, che proprio oggi ha affermato sarebbe felice se arrivasse dal mercato un difensore, potrebbe anche arrivare un centrocampista. La linea mediana non è sempre stata al meglio a causa dei continui infortuni di Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Lovric: l’addio di Aouar è la chiave

Oltre a questo, poi, c’è lo scarso stato di forma di Houssem Aouar che nelle prime uscite stagionali aveva giocato molto bene. Purtroppo il suo rendimento non è stato costante e ha costretto Mourinho a lasciarlo in panchina nelle ultime gare e farlo entrare nel momento opportuno.

Proprio la partenza dell’algerino potrebbe essere fondamentale per la Roma che grazie ai suoi soldi potrebbe sferrare l’assalto a un centrocampista importante della Serie A. Si tratta di Sandi Lovric che, come riporta stopandgoal.net, è nel mirino dei giallorossi. Il suo approdo dall’Udinese può avvenire a una sola condizione, però, ovvero che Aouar venga ceduto in modo da liberare il posto in rosa e finanziare questo possibile nuovo acquisto.