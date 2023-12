Calciomercato Roma, promessa UFFICIALE a Mourinho: niente addio

Calciomercato Roma, arriva un annuncio ufficiale quando le sirene d’addio iniziavano ad affacciarsi all’orizzonte. Niente addio a gennaio: c’è la promessa a José Mourinho.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, per l’ultima giornata del girone di Europa League. In vista della sfida allo Sheriff Tiraspol le speranze di conquistare il primo posto nel gruppo G sono ridotte all’osso per la squadra giallorossa. Solo un clamoroso passo falso dello Slavia Praga, che ospiterà in casa il Servette, potrebbe valere la vetta del girone per la Roma, in caso di vittoria. Il tecnico portoghese ha presentato la sfida in conferenza stampa, sbottonandosi su tanti temi dal suo futuro alle condizioni degli infortunati. Lo Special One è uscito allo scoperto poi anche sul fronte del calciomercato invernale.

Alla vigilia di Roma-Sheriff Tiraspol c’è stata la conferenza stampa di José Mourinho. Il portoghese ha toccato tantissimi temi, a partire dallo stadio Olimpico sempre pieno, passando per gli infortuni ed il proprio futuro. L’allenatore giallorosso poi ha svelato cosa si aspetta in entrata in vista di gennaio, concentrando nuovamente le attenzioni della Roma sul ruolo del difensore centrale. In vista della sessione di calciomercato di riparazione ci sono anche diversi calciatori che potrebbero lasciare Trigoria, chi per fare cassa, chi in cerca di più spazio. Tra questi nelle ultime settimane è stato accostato anche il centrocampista Houssem Aouar, arrivato in estate a parametro zero dal Lione.

Calciomercato Roma, Aouar allo scoperto in conferenza stampa: promessa ufficiale

Il calciatore algerino, tra i peggiori in campo in Europa League contro il Servette, ha parlato in conferenza stampa dopo José Mourinho. Aouar ha spento senza esitazione qualsiasi voce che lo vedrebbe lontano dalla Roma, promettendo una reazione in campo. Sul proprio stato di forma: “Con lo Slavia e col Servette ho giocato male, lo dico con umiltà. Devo dimostrare al mister che posso giocare di più e sono fiducioso per aiutare la squadra e spero già da domani.”

Aouar poi esce allo scoperto con i cronisti sul proprio futuro: “Il mio futuro lo vedo a Roma. Sono molto felice di essere qui, molto orgoglioso di poter indossare questa maglia. Come ho già detto è solo la prima volta che sono fuori di casa. “Il centrocampista chiude: sono contento di essere qui, in un grande club, in una grande squadra, parlo tanto con il mister. So che è il giusto progetto. Questa è una bella città, i tifosi sono incredibili, allora io sono fiducioso per il mio futuro a Roma.”