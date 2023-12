Calciomercato Roma, ritorno choc: se ne va a una condizione

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe perdere uno dei suoi calciatori con un club che è più che interessato a prenderlo

Gennaio a porte girevoli per la Roma. I giallorossi stanno preparando diversi movimenti sia in entrata che in uscita in vista di gennaio, quando partirà il calciomercato invernale in cui Tiago Pinto dovrà rinforzare la rosa in diversi reparti. La difesa è senza ombra di dubbio il reparto più bisognoso di rinforzi, visto che i titolari hanno avuto diversi alti e bassi, così come il numero di interpreti presenti in rosa è basso.

Marash Kumbulla sta rientrando con calma dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso maggio e in questi giorni si è allenato con i compagni. Nel gruppo, invece, manca Chris Smalling che non sembra recuperare dall’infiammazione al tendine della coscia che lo sta tenendo fuori da inizio dal primo settembre. Non è servito a nulla modificare la terapia conservativa, dato che le condizioni dell’ex Manchester United e Fulham non è migliorata.

Non solo entrate, però, ma anche cessioni per la Roma che ha sempre bisogno di cedere qualche giocatore per muoversi più agilmente sul mercato ed evitare la tagliola della Uefa. L’organo calcistico europeo sta seguendo da vicino i giallorossi con cui ha firmato il settlement agreement.

Calciomercato Roma, il Galatasaray vuole Celik

I paletti imposti da Ceferin sono diversi e la Roma in queste ultime finestre dei trasferimenti si è districata nel migliore dei modi per evitarli e non incorrere in sanzioni. Dal mercato sostenibile sono arrivati giocatori di livello come Paulo Dybala e Romelu Lukaku, oltre a Belotti, Paredes e Renato Sanches.

Per permettere nuovi innesti, la Roma deve cedere qualcuno e l’interesse di un club per uno dei giallorossi arriva nel momento giusto. Secondo aksam.com.tr, il Galatasaray ha intenzione di prendere Zeki Celik. Il ritorno in patria dell’esterno destro potrebbe avvenire nelle prossime finestre di mercato, con Mourinho che lo lascerebbe partire solo in caso di un’offerta congrua al suo valore. Il club di Istanbul, però, si sta muovendo anche per altri calciatori che potrebbero rinforzare la fascia destra.