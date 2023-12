Spareggi Europa League, UFFICIALE: le avversarie della Roma

Spareggi Europa League, sentenza definitiva e UFFICIALE dalla Champions: ecco le squadre da evitare in caso di mancato primato della Roma.

La squadra di Mourinho è nel pomeriggio di domani attesa da una gara importante e potenzialmente decisiva, sebbene non rappresentante l’unico fattore in grado di poter impattare sulle sentenze relative all’andamento del girone di Europa League. Dopo aver approcciato benissimo alle prime tre gare continentali, come si ricorderà, Lukaku e colleghi sono caduti nello scontro diretto contro lo Slavia Praga, costato il primo posto del girone e la retrocessione in una posizione più scomoda, ‘consolidata’ anche dal pareggio in terra svizzera due settimane fa.

Come noto, già una vittoria in quel di Praga avrebbe avuto grandi vantaggi per i giallorossi, garantendo a questi ultimi una quasi serissima ipoteca sul passaggio del turno da prima classificata e, nello specifico, assicurando una gestione delle energie certamente diversa rispetto a quella con la quale Mourinho ha dovuto fare i conti in questi ultimi incroci continentali antecedenti la fase ad eliminazione diretta. Arrivare primi, infatti, significherebbe risparmiare un doppio turno a febbraio e accorciare una strada che, al netto della consapevolezza delle numerose difficoltà, la Roma proverà a seguire fino alla fine anche quest’anno.

Spareggi Europa League, UFFICIALE: le possibili avversarie se la Roma restasse seconda

In attesa dei responsi dal campo nelle partite di domani, però, i risultati provenienti dalle partite di Champions League hanno in questi minuti sentenziato in modo definitivo e ufficiale, sancendo di fatto le retrocesse in Europa League. Le terze qualificate ai gironi della massima competizione continentale costituiranno il bacino dal quale saranno sanciti gli accoppiamenti dei playoff con le seconde classificate ai gironi di Europa League.

La Roma, dal proprio canto, deve sperare in una caduta dello Slavia Praga contro il Servette, ricercando altresì necessariamente la vittoria nella sfida contro lo Sheriff. Solo in questo modo sarebbe possibile evitare un ostacolo e un pericolo in più, di importanza tutt’altro che trascurabile da un punto di vista della gestione delle energie e non solo. I nomi provenienti dalla Champions, infatti, sono a dir poco nobili e, a quelli già annunciati ieri, si sono in questi minuti aggiunti i seguenti, dopo gli esiti finali della sesta giornata.

Oltre a Benfica, Galatasaray, Lens, Braga, Feyenoord e Young Boys, anche lo Shakhtar Donetsk e il Milan di Pioli parteciperanno alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. I rossoneri hanno vinto in rimonta contro il Newcastle, ma il pareggio tra Borussia Dormund e PSG ha impedito loro di continuare nella massima competizione continentale.

Per ora, l’unica certezza è che una di queste dovrà vedersela subito con la Roma o, come preferibile, con lo Slavia Praga.