Tesoretto Roma, Pinto cala il tris: tremano i bianconeri

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è a caccia del tesoretto a gennaio. Il dirigente portoghese può incassare a sorpresa grazie alla tripletta per il ritorno: non solo i bianconeri in fila.

Il mese di gennaio si avvicina e con esso l’apertura del calciomercato invernale per Tiago Pinto. Nelle scorse ore anche José Mourinho è intervenuto sul tema del mercato di riparazione, indicando la priorità assoluta dei giallorossi in entrata. Il tecnico lusitano è uscito allo scoperto, parlando di un difensore centrale che dovrà arrivare nelle prossime settimane. Poi l’allenatore romanista ha parlato inevitabilmente anche dei problemi legati alle liste europee intorno al Fair Play Finanziario, ecco perché è sempre acceso il radar anche sul fronte delle uscite.

Ed una grossa mano alle manovre in entrata della Roma la potrebbe dare la cessione in via definitiva di un calciatore partito in prestito in estate. Nei mesi scorsi Tiago Pinto ha sfoltito la rosa giallorossa di tanti elementi, da un lato facendo plusvalenza con i tanti ex Primavera lanciati in prima squadra, dall’altro piazzano esuberi che avrebbero visto poco e niente il campo in previsione della stagione attuale. A questo gruppo appartiene anche il terzino uruguaiano Matias Vina, ceduto in prestito prima al Bournemouth la scorsa stagione e poi al Sassuolo questa estate.

Calciomercato Roma, tris in Brasile per Vina: Pinto vuole 10 milioni a gennaio

Il laterale sudamericano sta trovando sempre più spazio nella formazione emiliana, sebbene abbia riportato un infortunio da monitorare nella sconfitta di Cagliari. Le sue prestazioni avrebbero acceso i riflettori in Brasile per un suo eventuale ritorno in Sud America. La Roma lo prelevò dal Palmeiras nell’estate del 2021 per 13 milioni di euro.

Proprio la squadra di San Paolo è inserita, secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, nel tris di pretendenti in Brasile per il terzino. La Roma si aspetterebbe 10 milioni di euro per cedere il classe ’97 già a gennaio. Il Sassuolo ha proprio questa opzione per il riscatto del laterale, mentre sempre in Brasile è ancora in piedi la pista Corinthians. Ma i bianconeri, oltre che dal Palmeiras, devono guardarsi le spalle anche dalla concorrenza del Flamengo, che avrebbe chiesto informazioni.