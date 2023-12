Addio amaro, Roma tagliata fuori: sorpasso immediato Milan

Europa League, i giallorossi stasera scendono in campo contro lo Sheriff Tiraspol per sperare in un miracolo che vale il primo posto

La Roma oggi pomeriggio è attesa allo Stadio Olimpico dove giocherà l’ultima giornata del Girone G di Europa League. La partita è quasi inutile da giocare dato che lo Slavia Praga ha due punti di vantaggio sui giallorossi e il primo posto sembra quasi ufficialmente naufragato. La matematica ancora non condanna Mourinho e i suoi giocatori, ma la realtà dei fatti è che solo un miracolo permetterebbe di passare il turno in testa al gruppo.

Un successo contro il club della Repubblica di Transinistria è importante in ottica ranking Uefa, con la vittoria che porta punti importanti per andare avere un posizionamento migliore nelle competizioni targate dall’organo calcistico europeo. Fino ad ora la posizione della Roma è positiva, ma c’è sempre un margine di miglioramento, soprattutto se dovesse andare avanti nella competizione. Il cammino è diventato più difficile proprio a causa di questo secondo posto.

Alla prossima giornata di Europa League, infatti, la Roma dovrà affrontare una squadra che arriva dalla Champions. Una partita non semplice, quindi, per i giallorossi che già la scorsa stagione hanno affrontato tutti club provenienti dalla massima competizione europea per i team.

Europa League, Roma condannata: la previsione la vede al nono posto

Affrontare queste squadre è sempre difficile e Mourinho avrebbe voluto evitare anche stavolta gli “squali” della Champions, come lui li ha definiti nella scorsa annata. ora tutte le energie dovranno essere concentrate sul prossimo appuntamento del torneo che vale la permanenza nella competizione.

A frenare i sogni dei giallorossi, però, c’è la previsione effettuata da Euro Club Index, che ha stimato quale squadra ha più possibilità di vincere l’Europa League. Dal dato il Liverpool è il club più accreditato per la vittoria con il 40% di possibilità di successo, mentre al secondo posto c’è il Bayer Leverkusen. Terzo posto per il Milan al 7%, mentre per trovare la Roma bisogna scendere al nono con solo il 3% di chance di portare a casa il trofeo.