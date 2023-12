Calciomercato Roma, due esuberi per lo scambio col Chelsea

Calciomercato Roma, il general manager potrebbe sfruttare una situazione che si è creata in Inghilterra e che potrebbe favorire i giallorossi

La Roma si sta muovendo per migliorare la rosa a gennaio con l’inizio del calciomercato invernale. Con l’arrivo del primo mese, infatti, parte anche la finestra dei trasferimenti del mercato di riparazione che permette ai club di andare a colmare la rosa. Nel corso delle settimane José Mourinho ha potuto individuare diverse lacune all’interno della squadra giallorossa, come in primis l’assenza di un difensore centrale.

È dallo scorso anno che lo Special One chiede un nuovo interprete per il reparto arretrato e in estate era arrivato Evan Ndicka proprio per questo. Qualche giorno dopo il suo arrivo, però, Roger Ibanez è stato ceduto in Arabia senza che nessuno approdasse a Trigoria per sostituirlo. Di nuovo emergenza, quindi per lo Special One che si è ritrovato subito senza Marash Kumbulla, indisponibile dai primi di gennaio a causa di un problerma al ginocchio.

All’assenza dell’albanese si è aggiunta quella di Chris Smalling, che ha accusato un problema al tendine del flessore coscia che lo sta tenendo fuori da inizio settembre. Riuscire a prendere un nuovo centrale, quindi è fondamentale per Tiago Pinto che, però, deve guardare anche agli altri reparti.

Calciomercato Roma, Maatsen vuole lasciare il Chelsea: può arrivare grazie a Celik

Uno di quelli che vanno migliorati è la fascia sinistra dove Leonardo Spinazzola sta avendo diversi problemi fisici oltre che nelle prestazioni. Le ultime gare dell’ex Atalanta e Juventus, infatti, sono state insufficienti così come quelle di Zalewski che ha offerto un piccolo spunto in più.

A dare una mano a Mourinho potrebbe essere il Chelsea che ha intenzione di sfoltire la rosa. Come riporta il Mirror, uno dei calciatori in partenza è Ian Maatsen, terzino sinistro arrivato dal Burnley in estate senza mai trovare spazio nella rosa di Mauricio Pochettino. Vista la nuova regola della Uefa sui prestiti, il calciatore non può partire a titolo temporaneo e per questo potrebbe lasciare a titolo definitivo a gennaio. La sua partenza fa al caso della Roma che potrebbe prenderlo per migliorare la fascia mancina. La chiave per questo trasferimento potrebbe essere Zeki Celik, fuori dai piani di Mourinho e che potrebbe sostituire Reece James, terzino destro infortunato.