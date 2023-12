C’è la firma sotto l’albero: regalo di Natale per Mourinho

Firma sotto l’albero di Natale e regalo in arrivo per José Mourinho. Spunta l’incontro fissato con la proprietà giallorossa per siglare l’accordo nero su bianco.

Match day in casa Roma, la squadra giallorossa torna a giocare allo stadio Olimpico per l’ultima giornata del girone G di Europa League. José Mourinho ha presentato la sfida europea allo Sheriff nella conferenza stampa della vigilia, ricordando come nel calcio tutto sia possibile. Il riferimento è alla posizione della Roma nel gruppo europeo, con il primo posto del girone possibile solo grazie ad un clamoroso passo falso interno dello Slavia Praga. Il tecnico portoghese nell’appuntamento con la stampa è tornato a sbottonarsi sul proprio futuro, e la svolta può arrivare sotto l’albero di Natale per lo Special One.

Dopo il silenzio stampa scelto nel post partita di Roma-Fiorentina, José Mourinho è tornato a parlare in conferenza alla vigilia di Roma-Sheriff. Nell’appuntamento con i cronisti a Trigoria il tecnico portoghese è stato un fiume in piena, toccando diversi e caldi argomenti. L’allenatore giallorosso ha esaltato nuovamente il pubblico di casa, pronto a riempire lo stadio Olimpico anche questo pomeriggio e non solo. Mourinho ha parlato delle condizioni degli infortunati, da Dybala a Mancini, passando per Azmoun e Spinazzola. Lo Special One poi ha indicato la priorità in entrata della Roma per il calciomercato invernale, fissata nel rinforzo in difesa atteso per gennaio. Non è sfuggito poi il passaggio circa il suo futuro professionale, quando mancano pochi mesi alla scadenza del contratto con la Roma.

Futuro Mourinho, incontro con i Friedkin a Natale: può firmare il rinnovo

Interpellato sul proprio futuro Mourinho ha così commentato: “Io non devo pensare a niente. Nella mia testa ho tutto molto chiaro e obiettivo.” Il riferimento, neanche troppo velato, è al contratto in scadenza a giugno con la Roma, con la possibilità del rinnovo che diventa sempre più concreta in queste ultime settimane.

Secondo quanto scrive il quotidiano ‘Leggo’, il punto di svolta con il rinnovo contrattuale del tecnico potrebbe materializzarsi a Natale. Sarebbe previsto per il periodo delle feste un incontro tra Mourinho e la presidenza Friedkin per mettere nero su bianco la firma sul nuovo contratto con la Roma. Un regalo sotto l’albero per lo Special One ed i tifosi giallorossi.