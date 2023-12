Tiago Pinto ascolta Mourinho: ecco il difensore perfetto

Calciomercato Roma, José Mourinho ha indicato la via a Tiago Pinto in vista della finestra di riparazione. Ecco chi è il difensore perfetto per la squadra giallorossa a gennaio.

Questo pomeriggio la Roma torna in campo allo stadio Olimpico, per l’ultima giornata del girone di Europa League. La conquista del primo posto nel gruppo G della competizione europea appare come un miraggio per la squadra giallorossa. La formazione guidata da José Mourinho deve sconfiggere lo Sheriff Tiraspol e sperare in un clamoroso blitz esterno del Servette in casa dello Slavia Praga, per evitare i play-off della competizione. Alla vigilia della sfida il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa, svelando la priorità in entrata dei giallorossi a gennaio, ora la palla passa a Tiago Pinto per piazzare il colpo a stretto giro di posta.

Il primo posto nel girone è molto difficile ma non impossibile, Mourinho è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff Tiraspol. Il tecnico portoghese ha toccato tanti temi delicati in conferenza stampa, dopo il silenzio scelto nel post partita di Roma-Fiorentina. Lo Special One ha parlato anche della situazione dell’infermeria e del proprio futuro, uscendo allo scoperto anche sul tema del calciomercato invernale. José Mourinho ha indicato la via a Tiago Pinto, annunciando come i giallorossi abbiano bisogno di un rinforzo in difesa come priorità assoluta a gennaio.

Mourinho vuole un difensore, Pinto rompe gli indugi: Theate in cima alla lista

Ed il dirigente lusitano ha già avviato la caccia al nuovo difensore da regalare a José Mourinho. Sono tanti i nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto, con la Roma che avrebbe rotto gli indugi circa il profilo in cima alla lista. Si tratta di un ex Serie A, punto a favore in vista di gennaio, che può essere impiegato anche sulla corsia di sinistra, parliamo del belga Arthur Theate.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il difensore belga ex Bologna è il nome in cima alla lista di Tiago Pinto in vista di gennaio. Sul classe 2000 c’è anche la Fiorentina di Italiano, ma tutto dipenderà dalla volontà del Rennes, proprietario del cartellino del difensore. Ad oggi appare difficile il via libera all’operazione da parte del club francese, a meno di una ricca proposta economica.