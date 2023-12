Infortunio Smalling e nuovo acquisto: annuncio UFFICIALE Pinto

Infortunio Smalling, il general manager ha parlato ai margini della partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol allo Stadio Olimpico

La Roma è scesa in campo contro lo Sheriff Tiraspol per l’ultima giornata di Europa League del Girone G. Dopo questa gara c’è il playoff contro una squadra che scende dalla Champions League e il sogno di raggiungere il primo posto nel gruppo è ancora vivo. Serve solo un miracolo, però, per permettere a Lukaku e compagni di raggiungere la vetta visto che lo Slavia Praga ha due punti di vantaggio.

Vincere contro i biancorossi nello scontro diretto sarebbe stato fondamentale per José Mourinho che, invece, ha assistito alla sconfitta dei suoi, battuti 2-0. Nella penultima gara giocata nella competizione della Uefa, la Roma ha poi pareggiato 1-1 contro il Servette permettendo allo Slavia Praga di prendere il largo e conquistare la vetta in solitaria.

Vincere oggi è comunque importante per il ranking Uefa che è comunque molto importante per il posizionamento futuro della squadra nelle coppe europee. In vista della gara, comunque, ha parlato Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport a cui ha parlato delle possibili avversarie dei play off: “Sarà difficile arrivare primi e non sarò bugiardo e quindi ti dico che non voglio giocare contro il Benfica, ma se ci dovessimo giocare ti dico che ci voglio vincere”.

Infortunio Smalling e nuovo acquisto, Pinto: “Ci serve un centrale. Chris non sappiamo quando torna”

Incontrare la sua vecchia squadra è di sicuro un colpo al cuore per il general manager, che ora è concentrato solo sulla Roma, in particolare sul mercato. Proprio di questo ha parlato ai margini della partita con lo Sheriff Tiraspol che non ha nulla da chiedere a questa partita.

“Secondo me è un po’ chiaro che siamo in difficoltà in difesa. Ovviamente nel mercato dobbiamo fare qualcosa ed è quello l’obiettivo. Abbiamo tanti paletti del FFP“. Un’ammissione importante da parte di Pinto che ha parlato anche di Smalling: “Ha avuto questo infortunio vediamo quanto torna e non c’è una data per il suo ritorno“.