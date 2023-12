Probabili formazioni Roma-Sheriff, pole position e triplo ‘riscatto’ Mourinho

Roma-Sheriff, le probabili formazioni dell’ultima sfida di questo girone di Europa League. Mourinho potrebbe aver già deciso, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nelle prossime ore andrà in scena l’ultimo atto di questo girone di Europa League, affrontato dalla Roma sin dal primo momento con la forte consapevolezza nei propri mezzi ma, altresì, con la necessità di ben calibrare le energie in vista dei diversi impegni che hanno coinvolto Lukaku e colleghi in campo nazionale e continentale. Fino alla quarta giornata, comunque, gli uomini di Mourinho vantavano un bottino pieno e una posizione comodissima.

La sconfitta contro lo Slavia Praga, seguita poi dal pareggio contro il Servette, ha cambiato però non poco le carte in tavola, portando i cechi a scavalcare i giallorossi, attualmente relegati in seconda posizione a quota dieci punti, a due lunghezze di distanza da un primato che, come noto, assumerebbe un valore di importanza tutt’altro che trascurabile. Vincere il girone, infatti, significherebbe approdare direttamente agli ottavi di finale, risparmiando l’ostacolo dei sedicesimi contro una delle retrocesse dalla Champions League.

Probabili formazioni Roma-Sheriff, pole position difficile ma non impossibile: le scelte di Mourinho

Dopo aver centrato il passaggio del turno con l’uno a uno in terra svizzera due settimane fa, adesso, la Roma dovrà provare a sperare e confidare nell’approdo in prima posizione, seppur con la consapevolezza di aver sprecato i match point che mettevano il futuro dei giallorossi nelle mani solamente del proprio operato. Ora come ora, invece, il piazzamento in pole position dipende anche dal risultato dello Slavia Praga, a quota 12 punti e atteso dalla trasferta contro il Servette.

Ricordando anche di una differenza reti che attualmente vede la squadra biancorossa in vantaggio per 9 a 5, la partita di oggi pomeriggio potrebbe essere influenzata anche dalla necessità della Roma di ampliare il numero di reti fin qui segnate, nella speranza di superare lo Slavia in caso di arrivo a pari punti. Tanti, dunque, gli incastri e le dinamiche: la certezza è però quella di dover necessariamente vincere per provare ad arrivare primi.

Alla luce dei diversi impegni che attendono la Roma nei prossimi giorni e settimane nonché degli stop di Azmoun e Dybala, dunque, queste le possibili scelte di Mourinho, che attende risposte da alcuni degli elementi apparsi maggiormente in ombra nell’ultimo periodo. Con ogni probabilità, infatti, ci sarà spazio dal primo minuto per Renato Sanches, Aouar e Belotti.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Renato Sanches, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku All. Mourinho