Roma-Sheriff, formazioni ufficiali: Mourinho ne cambia sei

Roma-Sheriff, lo Special One ha deciso quali sono i calciatori che scendono in campo nell’ultima giornata dei gironi di Europa League

Mancano pochi giri di orologio e la Roma si ritroverà in campo per l’ultima giornata del Girone G di Europa League. I giallorossi vengono dal pareggio per 1-1 con la Fiorentina nel fine settimana che ha portato a diversi stop importanti per i piani di José Mourinho che si trova in difficoltà. Al di là dello stop di Sardar Azmoun, che non è in lista Uefa, Il calciatore più importante che non può prendere parte alla partita di stasera è Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, infatti, ha subito una lesione al flessore della gamba sinistra rimediata durante un intervento nel primo tempo. Al 25′, infatti, la Joya ha provato a prendere palla a un avversario, ma da quel movimento ha rimediato solo un problema muscolare. La situazione era subito chiara all’ex Juventus che ha cercato di allungare il muscolo da solo, ma poi è stato costretto a chiedere il cambio visto il dolore.

Tutti i tifosi insieme a Mourinho hanno atteso con ansia i risultati degli esami strumentali del numero 21 che inizialmente sembrava non avere nulla. I risultati degli esami, però, ha riportato tutti con i piedi a terra con il rientro del talento di Laguna Larga che rimarrà fuori fino al 2024.

Roma-Sheriff, Mourinho ha le mani legate: scelti i titolari

In vista della gara con il club della Transinistria, la Roma si è allenata a Trigoria con alcuni ragazzi della Primavera che si sono uniti al gruppo. Oltre a loro, si sono rivisti in gruppo Renato Sanches e Marash Kumbulla che stanno lavorando per ritrovare il 100% della forma fisica.

Intanto, per la partita Mourinho ha reso noti quali saranno i calciatori che scenderanno in campo per affrontare lo Sheriff e sperare nel miracolo in caso lo Slavia Praga perda stasera contro il Servette. Mourinho ha optato per il 3-5-2 con Svilar tra i pali, Celik, Llorente e Cristante al centro della difesa. Il lungo centrocampo formato da Karsdorp, Bove, Renato Sanches, Aouar e Zalewski, mentre in attacco torna Belotti insieme a Lukaku.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Renato Sanches, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho