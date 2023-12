Calciomercato Roma, addio a gennaio: Pinto scippa i bianconeri

Calciomercato Roma, Pinto sta seguendo l’evolversi della situazione in vista del prossimo anno quando si apriranno i trasferimenti

Gennaio è segnato in rosso su tutti i calendari dei direttori sportivi e general manager d’Europa dato che coincide con l’apertura della finestra invernale dei trasferimenti. Per il primo mese del 2024, i club potranno rinforzarsi e andare a colmare le lacune individuate durante questa prima parte di stagione in cui sono stati dati i primi verdetti. La Serie A ad oggi ha dimostrato che la Roma può lottare per il quarto posto e ottenerlo.

Domenica c’è anche lo scontro diretto con il Bologna che occupa la quinta posizione a pari punti con i giallorossi. Gli emiliani sono la vera e propria sorpresa di questa prima parte di campionato avendo dimostrato un ottimo stato di forma e di gioco. Vincere contro di loro significa allontanare momentaneamente una diretta candidata alla Champions League, con la Roma che è chiamata a un tour de force nelle prossime giornate.

Proprio per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e cercare di mantenere questo quarto posto, Tiago Pinto si sta guardando intorno. L’obiettivo è individuare i migliori profili che il calciomercato possa offrire per migliorare la squadra e dare a Mourinho la rosa che merita.

Calciomercato Roma, Adarabioyo è nel mirino dei club italiani

Il primo reparto da migliorare è la difesa, dove manca un centrale che possa far finire l’emergenza in cui si trova attualmente il club della Capitale. Kumbulla sta rientrando piano piano dopo l’infortunio al ginocchio mentre Smalling è ancora alle prese con lo stop al tendine del flessore.

Visto che i centrali in rosa sono pochi per una squadra che ne schiera tre titolari, la Roma ha intenzione di prenderne uno a gennaio. I nomi nella lista sono diversi e uno di questi è Tosin Adarabioyo del Fulham. Il centrale, che interessa ai giallorossi come anticipato da Asromalive.it, è tornato da poco dall’infortunio e su di lui ci sono diversi club. Come riporta il Mail, squadre dall’Italia, dalla Spagna e dalla stessa Premier League sono intenzionate a prenderlo a gennaio.