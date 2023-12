Goduria Roma: doppio sorpasso e cinque squadre in Champions

Ranking Uefa, grazie alla vittoria di ieri contro lo Sheriff Tiraspol i giallorossi hanno migliorato ancora la loro posizione nelle coppe

La partita non serviva a niente e vincere non aveva un grande valore ai fini della classifica. Se si guarda il disegno più in grande, però, il successo contro lo Sheriff Tiraspol è stato molto importante per la Roma che ha potuto migliorare la posizione nel ranking Uefa. La particolare classifica dei club nelle coppe europee si basa sul cammino che queste fanno nelle competizioni negli ultimi cinque anni e i giallorossi sono in alto.

In primis, questo successo ha aiutato l’Italia a salire al primo posto della classifica delle nazionali, con il primato che vale il quinto posto in Champions League. I migliori campionati, infatti, avranno questo speciale riconoscimento da parte dell’organo di Aleksander Ceferin che attualmente andrebbe a favorire anche il club della Capitale. I giallorossi sono quarti in Serie A a pari punti con il Bologna che è la vera sorpresa del campionato.

Riuscire a mantenere questa posizione, sia per la Roma sia per l’Italia, è molto importante in vista del futuro. I giallorossi, infatti, potrebbero puntare sul premio di qualificazione che permetterebbe di risanare il bilancio e di non dover effettuare campagne acquisti senza poter spendere nulla.

Ranking Uefa, Roma alle spalle di Manchester United e Chelsea

Intanto la gara di ieri contro il club della Repubblica di Transinistria ha permesso di guadagnare tre punti che hanno consolidato la decima posizione nel tabellone. Questo successo ha permesso di tenere a distanza il Borussia Dortmund che è alle spalle dei giallorossi.

Molto importante, però, è la situazione sulle squadre che precedono la Roma. Al nono posto c’è il Manchester United mentre all’ottavo il Chelsea. I due club inglesi però non hanno le coppe europee visto che i Blues non si sono qualificati nella sorsa stagione, mentre i Red Devils sono stati eliminati. I primi sono distanti sette punti mentre questi ultimi solo tre. Nella prossima occasione la Roma potrebbe anche sorpassare Rashford e compagni continuando a scalare il tabellone.