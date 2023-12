Infortunio ufficiale e operazione fissata, torna a marzo

Roma-Inter ci sarà a febbraio, ma intanto un calciatore si è fermato e dovrà sottoporsi a un intervento per recuperare al meglio

Il problema degli infortuni è comune a tutte le squadre e non solo alla Roma. I giallorossi nelle ultime stagioni sono stati particolarmente martoriati dagli stop fisici dei calciatori che hanno dato spesso forfait a causa di problemi ai muscoli o ai legamenti. Qualche anno fa, l’infortunio più comune nella rosa era la rottura del crociato, ma per fortuna la situazione è migliorata anche se il numero di stop non sembra diminuire.

Gli stop fino ad ora sono tati numerosi e hanno coinvolto diversi giocatori nella rosa, da Llorente a Smalling, fino a Dybala e Renato Sanches. Proprio il difensore inglese è quello che sta dando più problemi a Mourinho con il problema fisico che non è stato ancora smaltito. Anche la modifica della terapia conservativa non ha portato miglioramenti nello stato di salute dell’ex Manchester United che continua a essere indisponibile.

Nella gara con la Fiorentina, la Roma ha visto fermarsi Paulo Dybala e Sardar Azmoun. Il primo ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra con gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione che lo porterà a tornare solo nel 2024. L’iraniano ha avuto più fortuna non riportando lesioni.

Roma-Inter, infortunio Cuadrado: torna tra tre mesi

La situazione dei due è diversa, con l’argentino che dovrebbe tornare solo nel 2024 saltando i prossimi big match che i giallorossi hanno in programma. A partire da domenica, quando ci sarà il Bologna, mancheranno diversi interpreti con Lukaku espulso nel finale di gara con la Viola.

Dopo le gare da qui al 14 gennaio, le più difficili del calendario visto che sono con gli emiliani di Thiago Motta, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, ci sono tre gare in cui cercare di tirare il fiato e poi di nuovo l’Inter. Con i nerazzurri, però, non ci sarà un giocatore importante ovvero Juan Cuadrado. Secondo la Gazzetta dello Sport, il colombiano va verso l’operazione al Tendine d’Achille e salterà i prossimi tre mesi, compresa la sfida con i giallorossi.