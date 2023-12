Nuovo difensore offerto alla Roma: Tiago Pinto ha già risposto

Calciomercato Roma, uno degli obiettivi per la finestra dei trasferimenti invernale ha deciso di fare un passo in avanti verso i giallorossi

La Roma sta monitorando il panorama in cerca di un difensore centrale che possa fare al caso di José Mourinho a gennaio. Come annunciato allo stresso Special One al termine della partita contro lo Sheriff Tiraspol, la Roma vuole un nuovo innesto per il reparto arretrato. L’obiettivo è quello di mettere la parola fine all’emergenza causata dagli infortuni che hanno colpito Smalling e Kumbulla.

A ottobre, poi, il tecnico originario di Setubal si è trovato in difficoltà a causa dello stop fisico di Diego Llorente, che lo ha costretto ad abbassare Bryan Cristante. Il numero ha risposto presente anche stavolta, ma i suoi limiti si sono visti. Per questo è necessario prendere un difensore, anche di livello: “Vogliamo un top, ma abbiamo le solite limitazioni del Fair Play Finanziario. Siamo in linea con la società e con il general manager“.

Proprio quest’ultimo, Tiago Pinto, ha parlato delle possibilità che ha la società nel mercato di gennaio in cui non possono essere effettuate come al solito grandi spese. “Nel mercato dobbiamo fare qualcosa, quello è l’obiettivo. È giusto ricordare, però, che abbiamo i paletti imposti dal FFP“.

Calciomercato Roma, Kiwior si offre a Mourinho: Pinto ci prova col prestito

Per questo motivo non si vedranno folli spese da parte della Roma che già a gennaio 2023 ha preso Diego Llorente in prestito per poi riabbracciarlo in estate. Anche stavolta, quindi solo prestiti per cercare di non pesare sul bilancio, come già successo nelle scorse finestre di luglio.

I nomi nella lista della Roma sono diversi, ma ce n’è uno che ha preso in mano la situazione e ha bussato a Trigoria. Come riporta Paolo Rocchetti, Jakub Kiwior si è proposto ai giallorossi. L’ex Spezia non sta trovando molto spazio con l’Arsenal e vorrebbe partire a gennaio proprio per giocare. La Roma è molto interessata, ma vorrebbe prenderlo in prestito proprio per non incorrere in sanzioni da parte della Uefa.