Bologna-Roma, doppia assenza in attacco: recuperano in quattro

Bologna-Roma, doppia assenza confermata in attacco in vista della sfida del Dall’Ara. Il tecnico può contare su quattro recuperi tra i convocati prima dello scontro diretto.

La Roma di José Mourinho è pronta a tornare in campo in trasferta, domani pomeriggio in casa del Bologna. La formazione guidata da Thiago Motta è una delle rivelazioni stagionali in Serie A ed occupa il quarto posto in classifica in coabitazione con i giallorossi. La sfida dello stadio Dall’Ara assume un valore importante nella corsa al piazzamento in Champions League, con il Napoli che insegue le due squadre ad un punto in classifica. José Mourinho deve fare la conta delle assenze, tra infortunati e squalifiche, mentre gli emiliani possono contare in quatto recuperi prima della gara contro la Roma.

Il sedicesimo turno di Serie A si è aperto ieri sera con il pareggio della Juventus in casa del Genoa. La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Bologna di Thiago Motta. La squadra rossoblù ha stupito tutti finora e la posizione in classifica dei felsinei testimonia la pericolosità della sfida in terra emiliana per la squadra guidata da José Mourinho. I giallorossi arriveranno al Dall’Ara con tante assenze con cui fare i conti. A partire da Lukaku e Zalewski, fuori dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina, passando per Dybala e Aouar, frenati da guai fisici. Se il tecnico portoghese può contare sui recuperi di Spinazzola, Mancini ed Azmoun, anche Thiago Motta deve fare i conti con l’infermeria in casa Bologna.

Bologna-Roma, quattro recuperi per Thiago Motta: ancora out Orsolini e Karlsson

La formazione emiliana, tra le rivelazioni stagionali fin qui in Serie A, non recupera due pedine in attacco in vista della sfida alla Roma. Parliamo di Orsolini e Karlsson, ancora alle presi con i rispettivi infortuni. Ma Thiago Motta può contare sul recupero di quattro calciatori in vista della sfida di domani alla Roma, pronti da subito a tornare tra i titolari.

Come scrive il sito Sport.quotidiano.net, l’ex centrocampista può confidare nel rientro tra i titolari dei vari De Silvestri, El Azzouzi, Bonifazi e Corazza. I calciatori sono tornati ad allenarsi in gruppo in settimana e con ogni probabilità saranno convocati da Thiago Motta in occasione di Bologna-Roma.