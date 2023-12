Hanno scelto l’attaccante della Juve: cambia il futuro di Belotti

L’intreccio tra la Juventus e la Roma potrebbe cambiare le carte in tavola anche sul fronte Belotti. Scelta fatta sull’attaccante.

Eccezion fatta per il dossier Belotti, non si prospetta un mercato invernale denso di novità in casa Roma per l’attacco. Il futuro del “Gallo”, però, è ancora tutto da scrivere e non sono esclusi colpi di scena importanti.

Come riferitovi da asromalive.it, i giallorossi non hanno affatto chiuso alla partenza del Gallo, anzi. Dal canto suo, l’ex capitano del Torino ha calamitato l’interesse di Fiorentina e Genoa in Serie A, che hanno provato a tastare il terreno per capire i margini di manovra. Anche all’estero, però, i segnali di apprezzamento lanciati all’indirizzo dell’attaccante della Roma non sono mancati. In tempi e in modi diversi Brentford, Fulham e Palmeiras hanno inserito Belotti nella lista dei loro obiettivi. A proposito dell’interessamento del club brasiliano, però, qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, Belotti-Kaio Jorge: la scelta del Palmeiras

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, infatti, il Palmeiras avrebbe cominciato a tastare il terreno anche per Kaio Jorge. Per puntellare il proprio reparto offensivo, il club di San Paolo sarebbe intrigata all’idea di imbastire con la Juventus un affare in prestito secco.

L’attuale attaccante del Frosinone, che quest’oggi ha trovato il primo gol della sua avventura ciociara, è di proprietà della Juve. Reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per circa un anno e mezzo, Kaio Jorge si sta rilanciando nello scacchiere tattico di Di Francesco, ritagliandosi un ruolo sempre più importante. In estate, però, farà ritorno a Torino. Probabilmente, però, solo per poco tempo. I bianconeri potrebbero infatti caldeggiare un nuovo prestito per permettere al gioiellino brasiliano di mettere minuti importanti nelle gambe. A quel punto l’opzione Palmeiras potrebbe farsi strada in maniera prepotente. Il tutto, correlato all’interessamento del club brasiliano per Belotti, potrebbe spingere il club di San Paolo a non chiudere l’affare con la Roma.

Ad ogni modo le sirene del mercato, almeno in questi giorni, possono aspettare. Il focus della Roma e di Belotti è tutto rivolto alla delicata trasferta di Bologna. Circostanza nella quale proprio il “Gallo” avrà il compito di trascinare un reparto che dovrà fare i conti con le indisponibilità di Dybala e Lukaku.